Putyin "jó fej", és nem tervez támadást egyetlen NATO-ország ellen sem...

Oroszországnak nincsenek tervei egyetlen NATO-ország ellen sem, nem fogja megtámadni Lengyelországot, a balti államokat vagy Csehországot, de ha a Nyugat F-16-os vadászgépeket szállít Ukrajnába, akkor azokat az orosz erők le fogják lőni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő szerdán késő este.

Fotó: TASR/AP

A politikus az orosz légierő pilótáihoz szólva hangsúlyozta: az Egyesült Államok vezette katonai szövetség a Szovjetunió 1991-es bukása óta keleti irányban terjeszkedett Oroszország felé, de Moszkva nem tervezi, hogy megtámadjon egy NATO-államot.

"Nincsenek agresszív szándékaink ezekkel az országokkal szemben" - hangsúlyozta Putyin a Kreml által csütörtökön közzétett átirat szerint.

"Azok az elképzelések, amelyek szerint megtámadnánk valamelyik másik országot - Lengyelországot, a balti államokat, de féltik a cseheket is -, teljes képtelenség. Ez badarság" - mondta.

Az F-16-os amerikai gyártmányú vadászgépekről, amelyeknek Ukrajnába való küldését a Nyugat megígérte, Putyin azt mondta, hogy ezek a repülőgépek nem változtatnának az ukrajnai helyzeten.

"Ha F-16-osokat szállítanak, és erről beszélnek, és nyilvánvalóan pilótákat képeznek ki, ez nem fogja megváltoztatni a helyzetet a harctéren" - állította az orosz elnök. Egyben hozzátette: "És mi ugyanúgy meg fogjuk semmisíteni a repülőgépeket, ahogy ma is elpusztítjuk a harckocsikat, páncélozott járműveket és más fegyvereket, köztük a rakétavetőket". Hangsúlyozta azt is, hogy az F-16-osok nukleáris fegyvereket is hordozhatnak.

Hozzáfűzte: "Természetesen, ha harmadik országok repülőtereiről fogják használni őket, akkor számunkra legitim célpontokká válnak, bárhol is legyenek".

Az orosz elnök megállapításai azután hangzottak el, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerdai nyilatkozata szerint az F-16-os repülőgépeknek a következő hónapokban kell megérkezniük Ukrajnába.

Ukrajna hónapok óta igyekszik F-16-osokat beszerezni. Belgium, Dánia, Norvégia és Hollandia is ígéretet tett arra, hogy küld ilyen repülőgépeket Kijevnek, más országok pedig segítenének az ukrán pilóták kiképzésében.



(MTI)