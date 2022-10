Putyin megdicsérte az ukrán embereket, irodalmat, kultúrát - közben elmondta, hogy "stabilizálni" fogja a helyzetet a négy ukrán régióban

Az elnök utalt arra a négy ukrán régióra is, ahol az emberek "népszavazások" útján "dönthettek" az Oroszországhoz való csatlakozásról, és ahol a katonai hírszerzések szerint az ukránok jelentős területeket foglaltak vissza.

- mondta.

Ez jelentős fordulat Putyin retorikájában, hiszen tekinthetjük ezt egy vallomásnak is, miszerint a Kreml nem teljesen ura a helyzetnek.

A díjátadón említést tett az ukránokról is, szerinte:

- mondta Putyin.

President of the so-called "russia" says they never did anything bad to Ukrainians, and treated Ukrainians with the utmost respect. pic.twitter.com/Sp7WuKFZ7n