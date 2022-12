Putyin nyominger jobbkeze arra tippel, hogy Magyarország elfoglalja Ukrajna nyugati területeit

Medvegyev ugyanakkor nem áll meg itt az európai határok újrarajzolásában. A következő jóslata ugyanis így hangzik: Németország, a balti államok, Csehország, Szlovákia, a „Kijevi Köztáraság” és „más államok” részvételével létrejön a „Negyedik Birodalom”.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesének 6. sorszámú jóslata szerint ez a Negyedik Birodalom a megalakulása után meg is fogja támadni Franciaországot. A következő pont pedig arról szól, hogy Észak-Írország kiválik az Egyesült Királyságból és csatlakozik az Ír Köztársasághoz.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: