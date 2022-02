Putyin újabb ukrán területekre rakja rá az enyves kezét

Minden arra vall, hogy Vlagyimir Putyin elismeri a kelet-ukrajnai donyecki és luhanszki régió szeparatistáit.

Mocskos háborús bűnösként viselkedik ez az alak (AP/TASR)

Erről az orosz nyelvű Meduza hírportál számolt be, amelyik szerint az orosz elnök az állami televízióban elmondandó hétfő esti beszéde előtt mindezt jelezte a francia államfőnek és a német kancellárnak.

Olaf Scholz kancellár hétfőn telefonon már tiltakozott is Putyinnál, amiért Oroszország a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségének elismerését tervezi, és felszólította, hogy vonja vissza az orosz csapatokat az ukrán határ térségéből.

Scholz "elítélte az úgynevezett donyecki és luhanszki népköztársaságok független államként történő elismerésére irányuló oroszországi terveket". Ez a lépés "szöges ellentétben állna a kelet-ukrajnai konfliktus békés rendezéséről szóló minszki megállapodásokkal, és Oroszország részéről a megállapodások egyoldalú megszegését jelentené" - mondta a német kancellár az orosz elnöknek.

Emmanuel Macron francia államfő is lépett, és összehívta hétfő estére a nemzeti biztonsági és védelmi tanács ülését az Ukrajna és Oroszország közötti helyzet megvitatására - jelentette be a francia elnöki hivatal. A testület általában a kormányülés előtt szokott összeülni a védelmi és biztonsági kérdések megtárgyalására az illetékes tárcavezetők és a kérdésben illetékes állami tisztviselők részvételével.

Az Európai Unió is kész reagálni, akár szankciókat is bevezethet, ha az orosz elnök függetlennek ismeri el Kelet-Ukrajna szakadár területeit - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn.

"Felszólítjuk Putyin elnököt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot és a minszki megállapodásokat, továbbá elvárjuk, hogy ne ismerje el Luganszk és Donyeck megye függetlenségét" - fogalmazott Josep Borrell a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését követően. A főképviselő aláhúzta: az Európai Unió határozottan és egységesen fog fellépni, továbbá kész szankciók bevezetésére is abban az esetben, ha Moszkva ilyen lépésre szánná el magát.

Csak zárójelbe jegyezzük meg, a szlovák kormányfő sem bújt el a téma elől. Ha mást nem is jelent, de minimum gesztus értékű, hogy Eduard Heger miniszterelnök hétfőn telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Kifejezésre akarta juttatni, hogy Szlovákia támogatja Ukrajnát, és meg akarta tudni, miben segíthet az ország Szlovákiának – közölte a kormányhivatal sajtóosztálya.

Bár Vlagyimir Putyin a múlt héten azt állította, elrendelte, hogy visszavonja az orosz csapatok egy részét az ukrán határtól és meg is jelentek olyan felvételek, amelyeken ez látható, mindez csak szemfényvesztés volt a NATO szerint. Minden jel szerint a részleges csapatkivonás bejelentése egy nyilvánosságnak szánt PR-trükk volt Putyin részéről, valójában továbbra is készült a háborúra vagy legalábbis folytatta a Kijev elleni nyomásgyakorlást. Hétfőn mi is beszámoltunk arról, hogy a legfrissebb műholdképek az orosz katonai egységek mozgolódását rögzítették Ukrajna északkeleti határánál.

Oroszország 2014 márciusában megszállta, majd egy helyi népszavazást rendezve még abban a hónapban jogilag is Oroszországhoz csatolta az addig Ukrajnához tartozó Krím félszigetet. Az ukrajnai orosz katonai beavatkozás után a Donbasznak is nevezett kelet-ukrajnai területeken alakultak ki oroszbarát zavargások. Ezek háborúba torkolltak az oroszbarát szeparatisták és az ukrán kormány között. A felkelők független köztársaságokat kiáltottak ki, amelyeket nem ismert el a nemzetközi közösség.

(meduza/mti/para)