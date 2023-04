Putyinék nem bírják ki, hogy ne gyilkolják az ukrán civileket (VIDEÓ)

Helyszíni jelentések szerint országszerte légiriadókról adtak hírt, és robbanásokról számoltak be. Csaknem két hónap óta ez volt az első nagyszabású orosz légitámadás-sorozat. Éjfél után robbanásokat jelentettek a közép-ukrajnai Dnyipróból, Kremencsukból és Poltavából, valamint a déli Mikolajivból is.

Dnyipróban rakétatalálat ért egy lakóházat, egy 31 éves nő és egy kétéves gyerek életét vesztette, három ember megsebesült - közölte Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója. A közép-ukrajnai, Cserkaszi területen fekvő Umanban rakéta csapódott egy többemeletes társasházba, amely kigyulladt. Legkevesebb tíz ember meghalt, és nyolcan megsebesültek. Három holttestet a romok alatt találtak a mentőalakulatok - közölte Ihor Klimenko belügyminiszter.

The first minutes after the #Russian attack on a multi-storey building in #Uman. pic.twitter.com/sOgYmmlZL8