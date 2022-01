Putyinista szövegével okozott diplomáciai botrányt a német haditengerészet parancsnoka, le is kellett mondania

Benyújtotta lemondását Kay-Achim Schönbach, a német haditengerészet parancsnoka az ukrajnai válsággal és Oroszországgal kapcsolatban tett ellentmondásos kijelentései miatt - jelentette be szombat este a berlini védelmi minisztérium.

Schönbach pénteken indiai látogatása során beszélt arról, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök tiszteletet érdemel. Kifejtette azt is, hogy Oroszországra - Indiának és Németországnak is - elsősorban a Kína jelentette fenyegetéssel szemben van szüksége. Elmondta, hívő katolikusként fontosnak tartja, hogy Oroszország keresztény ország, "bár Putyin maga ateista, de az nem számít". "Ha ez a hatalmas ország, még ha nem is demokrácia, a mi partnerünk, (...) akkor az valószínűleg távol tartja Oroszországot Kínától".

Az ukrajnai válsággal kapcsolatban Schönbach úgy vélte, a Krím félszigetet Ukrajna már soha nem fogja visszaszerezni, és "nonszensznek" nevezte, hogy Oroszország ukrán területet akarna kisajátítani.

A német védelmi tárca elhatárolódott Schönbach kijelentéseitől, és közölte: a haditengerészet parancsnokát "saját kérésére" felmentették hivatalából.

Schönbach a Twitteren azt írta, "meggondolatlanul" beszélt, kijelentéseivel "nyilvánvalóan hibázott".

Az eset miatt Kijevben bekérették Németország nagykövetét. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter jelezte: "Németország minapi kijelentései nem felelnek meg a két ország közötti viszony szintjének".

