Quentin Tarantino 60 éves

Hatvanéves Quentin Tarantino amerikai rendező, kétszeres Oscar-díjas forgatókönyvíró, producer, az amerikai független film egyik legnagyobb hatású alakja.

A Tennessee állambeli Knoxville-ben látta meg a napvilágot. Apja, Tony Tarantino olasz származású színész és amatőr zenész még születése előtt elhagyta akkor még csak 16 éves, ír-cseroki indián származású anyját. Gyermekkora Los Angelesben telt, a középiskolát otthagyva végül a Video Archives elnevezésű tékában kötött ki, ahol ideje nagy részét filmnézéssel töltötte, hogy azután részletesen megbeszélhesse barátjával, Roger Avaryval, akivel később egy sor filmen dolgozott együtt.

Ezek közül az első az 1992-ben bemutatott Kutyaszorítóban volt, amellyel megalapozta hírnevét: az alkotás a Sundance filmfesztiválon besöpörte a kritikusok elismerését és legendává avatta a kultfilmesek körében. A vértől csöpögő filmet Tarantino íróként, színészként és rendezőként is jegyezte, s olyan, későbbi munkáiban is visszatérő nehézfiúkat szerepeltetett, mint Tim Roth, Steve Buscemi és Michael Madsen.

Az 1994-es Ponyvaregényt John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman és Christopher Walken játéka tett feledhetetlenné. A több összefonódó történetet elmesélő bűnügyi film számos helyen idézi meg Tarantino meghatározó filmes élményeit, több mondata szállóige lett. A szinte azonnal kultuszfilmmé avanzsált alkotással elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscar- és Golden Globe-, valamint a BAFTA-díjat, a Ponyvaregény 2013-ban az amerikai filmörökség része lett. 1996-ban megírta Robert Rodriguez Alkonyattól pirkadatig című horrorfilmjének forgatókönyvét, egy évvel később elkészítette a Jackie Brownt, amelyben a hetvenes évek hangulatát felidézve, gyermekkori bálványa, Elmore Leonard Rum Punch című regényét filmesítette meg.

A Kill Bill című kétrészes film (Tarantino egy filmet tervezett, de a négyórás terjedelem miatt a két részt fél év különbséggel mutatták be) tisztelgés a hetvenes évek kung-fu és karatefilmjei előtt, de egyben a műfaj újraértelmezése is, amelyben a legkülönfélébb klisék keverednek és alkotnak új egységet. Az ötlet a főszereplő Uma Thurmannel közösen született még a Ponyvaregény forgatása közben. Az esküvője napján fejbelőtt, gyermekét elvesztő menyasszony könyörtelen vérengzéssel járó bosszúhadjárata jobbára pozitív fogadtatásra talált, de megosztotta a kritikusokat és a közönséget egyaránt. Sokan briliáns elmének, mások eszeveszett szörnyetegnek bélyegezték Tarantinót.

2005-ben a Sin City-ben tűnt fel "különleges társrendezőként" Frank Miller mellett, és még ugyanebben az évben két epizódot is rendezett a népszerű Helyszínelők című sorozatban. Ismét Robert Rodriguez oldalán tűnt fel a 2007-es a Grindhouse: Terrorbolygó és Halálbiztos epizódokban. A két egymáshoz lazán kapcsolódó, a hetvenes és nyolcvanas évek B kategóriás filmjei előtt tisztelgő produkcióban mint színész, producer és rendező is aktív szerepet vállalt.

2009-ben mutatták be a második világháborús, a megszállt Franciaországban játszódó Becstelen brigantykat. A Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Eli Roth és Diane Kruger alkotta impozáns szerepelőgárdával forgatott alkotás nyolc Oscar-jelölést kapott, többek közt a legjobb filmét, a legjobb rendezést és a legjobb eredeti forgatókönyvet, azonban a díjkiosztó gáláról csak Waltz távozott a legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrocskával.

2012-ben került a mozikba az általa írt és rendezett Django elszabadul című western, amely a rabszolgatartó Délen játszódik három évvel a polgárháború kitörése előtt. A főszerepekben Leonardo DiCapriót, Jamie Foxxot, Christoph Waltzot, Samuel L. Jacksont felvonultató, erőszakban tobzódó film egy szökött rabszolga bosszúhadjáratát beszéli el korábbi gazdái ellen. Az alkotásért elnyerte második Oscar- és Golden Globe-díját a legjobb forgatókönyvért. Ezt követte 2015-ben Az aljas nyolcas című western, amelyet jól fogadtak a kritikusok, Tarantino ebben az évben kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán.

Kilencedik filmjét, a Volt egyszer egy Hollywoodot 2019-ben mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon és a premierközönség hétperces vastapssal ünnepelte. A Leonardo DiCaprio, Brad Pitt és Margot Robbie főszereplésével készült alkotás, amelyet "Hollywoodhoz írt szerelmes levélként" emlegetnek, Los Angelesben játszódik a hippimozgalom idején, Hollywood aranykorának végén, fontos szerepet kap benne Roman Polanski filmrendező várandós felesége, Sharon Tate. A nosztalgikus film megkapta a legjobb vígjáték vagy musical Golden Globe-díját, Tarantino pedig a legjobb forgatókönyvért járó Golden Globe-ot is elnyerte a produkcióval. Jóllehet már korábban bejelentette, hogy tíz film és/vagy hatvanéves korának elérése után visszavonul, ez talán mégsem lesz így. Pár hónapja egy tízrészes minisorozat megírásáról beszélt, jelenleg pedig egyre nagyobb számban szivárognak a hírek The Movie Critic című filmjéről. Sajtóértesülések szerint a forgatókönyvet már megírta, a film a hetvenes évek Los Angelesében játszódik, főszereplője pedig egy női filmkritikus.

Tarantino első nyomtatásban megjelent fikciós munkája, a Volt egyszer egy Hollywood könyvváltozata 2021-ben, a Cinema Speculation című filmtörténeti könyve 2022-ben jelent meg. A rendező 2018-ban nősült meg és azóta két gyermeke született.

