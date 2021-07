Rábukkantak a legősibb kozmetikumra

Egy szlovéniai ásatáson előkerült kis kerámia üvegcsékben fedezte fel a legősibb kozmetikumot egy nemzetközi kutatócsoport.

A szlovéniai Kulturális Örökségvédelmi Intézet három kutatója és Eberhard Karls, a németországi Tübingeni Egyetem kutatója a Journal of Archeological Science: Reports című folyóiratban publikálták tanulmányukat a felfedezésről.

A phys.org tudományos ismeretterjesztő portál keddi cikkéből kiderül, hogy a kutatók a különleges kerámia üvegcséket és a bennük talált kozmetikumokat is vizsgálták.

A kutatócsoport egyik tagja, Bine Kramberger 2014-ben talált egy apró üvegcsét egy ásatáson Zgornje Radvanjében. Hamarosan több hasonló üvegcse is előkerült a régészeti helyszínen, és a következő években több mint száz darabot találtak a térségben.

A méretük miatt először arra gondoltak a kutatók, hogy az üvegcsék gyermekjátékok vagy orvosságos üvegcsék lehettek. Azt is megfigyelték, hogy az üvegcsék oldalán lyukak voltak, ami arra utalt, hogy valamire felfűzhették őket, és például derékon vagy nyakban hordhatták.

Fotó: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

Több mint egy tucat palack tartalmának alapos vizsgálata közben cerusszit (egy karbonátásvány) nyomaira bukkantak, amelyet "fehér ólom" néven is ismernek. Az ókori Rómában a nők arcfestéshez használták. A történelem során a világ számos pontjáról származó különböző edényekben találták meg. Még a modern festékekben is használták, amíg ki nem derült, hogy véletlen lenyelése esetén mérgező hatású.

A kutatók megjegyezték, hogy a sok apró üvegcse mellett hosszú, vékony kőeszközöket is találtak, feltehetően ezekkel vehették ki az üveg tartalmát. A csoport állati zsír, méhviasz és növényi olaj maradványait is megtalálta a palackokban, amelyek mind bőrre kenhető anyagokra utalnak.

Az üvegcsék a Kr.e. 4350 és 4100 közötti időszakból valók. Messze a legrégebbről származó ismert bizonyítékok a kozmetikumok használatára Európában, megelőzve Mezopotámiát és Egyiptomot is. A palackokat feltehetően a neolitikus vadászó-gyűjtögető Lasinja kultúra tagjai készítették és használták.

(MTI)