Radičová: A Smert kell megkérdezni, hogyan szerzett szavazatokat Trnkának

Iveta Radičová akkori kormányfő szerdán délután, miután távozott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) épületéből, ahol a 2011-es főügyészválasztás kapcsán felmerült szavazatvásárlással összefüggésben hallgatták ki, újságíróknak elmondta:

"Annyi év után ma igazolhatóan kijelenthetjük, milyen gazdasági természetű kapcsolatok léteztek az ügyészség, a rendőrség és az igazságszolgáltatás legfelsőbb szintjein."

Emlékeztetett arra, hogy a főügyészválasztást alapvető fontosságúnak tartotta, és annak idején a távozását is felajánlotta, amennyiben újraválasztják Trnkát. Rámutatott, hogy az addigi főügyészt a Smer szerette volna továbbra is abban a székben látni, és a parlamenti szavazáson valakiknek a koalícióból is rá kellett szavazniuk, hiszen csak néhány szavazat hiányzott az újraválasztásához. Radičová ugyanakkor kijelentette, hogy neki nincs bizonyítéka a szavazatvásárlásra.

"A Smer kisebbségben volt a parlamentben, és az ő jelöltjük volt Trnka. Néhány szavazatra volt szükségük, és ők azt meg akarták szerezni. Őket kell megkérdezni, hogyan szerezték meg" - fogalmazott.

Mint mondta, a kihallgatása során beszélt arról is, milyen hivatalos vagy nem hivatalos tárgyalások folytak az ügyben, illetve hogyan fenyegették meg őt, ami után testőrséget kapott.

"Ha azt a csatát 2010-ben sikerül megnyernünk, akkor talán még Janko Kuciak és Martina is köztünk volna" - húzta alá.

Nem sokkal korábban Robert Fico visszautasította, hogy közük lenne a szavazatvásárláshoz.

A Radičová-kormány idején járt le Dobroslav Trnka főügyészi mandátuma, kevés hiányzott, hogy kétes körülmények között újraválasszák, de a parlament hosszú huzavona és trükközés útján végül Jozef Čentéšt választotta meg, akinek a kinevezését viszont Ivan Gašparovič egykori köztársasági elnök halogatta, majd tagadta meg. Ez utóbbi cselekményt az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette, csakhogy addigra a Radičová-kormány megbukott, az egyszínű Fico-kormány pedig megválasztotta Jaromír Čižnárt főügyésznek, akit Gašparovič halogatás nélkül kinevezett. Čentéšnek 60 ezer eurós kártérítést ítéltek meg.

(Denník N/TASR/parameter)