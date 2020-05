Radikális enyhítő intézkedéseket ígér a kormány jövő héttől

Marek Krajčí egészségügyi miniszter radikális enyhítő intézkedésekről beszélt a TA3 vasárnapi politikai műsorában

Fotó: TASR

A miniszter szerint hétfőtől életbe léphetnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések radikális enyhítései. A jövő héttől várhatóan az egészségügy működése is csaknem teljes mértékben visszaáll a normális kerékvágásba.

Krajčí annak a lehetőségét is megemlítette, hogy a jövő héten eltörlik a műtétek előtti kötelező 14 napos karantént.

Az egészségügyi miniszter arról is beszélt, hogy hétfőn várhatóan fontos enyhítő intézkedéseket jelentenek be az iskolaügyben is, elsősorban ami az óvodákat és az alapiskolákat érinti.

A miniszter nem pontosította, hogy milyen enyhítésekről lesz szó, a részleteket várhatóan hétfőn ismertetik.



(TASR)