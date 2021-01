Radikális változás jön, a hét második felére szinte kitavaszodik!

A hétvégén a hegyekben szinte mindenhol havazott, ezt viszont a lockdown miatt csak a járáson belül élők élvezhetik ki igazán.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

A napokban éjszaka helyenként -15 fokot is mértek. Hétfőn továbbra is nappali fagyokkal számolhatunk, kedden azonban az ország bizonyos részeiben megindul a felmelegedés. Északon még fagypont alatt marad a hőmérséklet, délen azonban már néhány fokkal az fölé emelkedik, északon még havazásra is lehet számítani, délebbre már inkább csak felhős idő lesz.

Szerdán tovább melegszik az idő és felszakadozik a felhőzet is. Az ország túlnyomó részében 0 és 5 fok közé, délnyugaton 7 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Csütörtökön jön az ennél is komolyabb változás, ugyanis az ország nagy részén már 3-8 fok lesz, míg délnyugaton 11-12 fok körüli maximumokkal is számolhatunk napközben.

Pénteken aztán a szokatlanul enyhe idő mellé megérkezik a csapadék is, javarészt eső formájában, csak északon, a hegyekben lehet havazás. Ezt követően szombaton ismét visszaesik néhány fokkal a hőmérséklet.

(SHMU)