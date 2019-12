Radikálisan nő a szemétdíj Nagymegyeren, különösen a nyugdíjasoknak és iskolásoknak

Az eddigi 18,25 euróról 23,18 euróra emelkedik az éves lakossági hulladékelszállítási illeték Nagymegyeren. Utoljára 2015-ben emelték a szemétdíjat még Lojkovič Sámuel polgármesteri megbízatási ideje alatt, akkor lett személyenként, naponta 5 cent, azaz egy évben 18,25 euró.

Néveri Sándor (MKP) képviselő érdeklődött arról, mi indokolja a szemétdíj emelését, mire a városháza illetékes munkatársa kifejtette, hogy a szemét hulladéklerakatokon való elhelyezésének díja emelkedik minden évben, attól is függően, mekkora az adott településen a hulladékszeparálás aránya. Erről már írtunk korábban, amikor Dunaszerdahely az idei év elején emelte a szemétdíjat.

Egy olyan település számára, ahol például a szeparált hulladék aránya a kommunálison belül 30 és 40% között van, a hulladéklerakás díja idén tonnánként 8 euró, de jövőre már 13, az azt követő 2021-es évben pedig 22 euró. A környezetvédelmi minisztérium ilyen módon igyekszik ösztönözni a lakosságot a szeparálási arány növelésére. Ahhoz viszont, hogy ez a 8 eurós tarifa megmaradjon, az említett példa szerint 60% fölé kellene emelni a szeparált hulladék arányát a következő évre, tehát tulajdonképpen idén, ellenkező esetben tonnánként néhány euróval mindenképp emelkedik.

Íme a vonatkozó táblázat:

Míg azonba Dunaszerdahelyen rosszabb a szeparálási arány, és csak idén lesz várhatóan 30 és 40% között, Nagymegyeren ez jóval magasabb. Holényi Gergő polgármester még egy márciusi plénumon említette, hogy 2018-ban 67%-os volt. A táblázatból tehát kiderül, hogy ha sikerül is tartani ezt az arányt idén, akkor is tonnánként egy euróval nő a lerakás díja.

Holényi a mostani plénumon ugyanakkor megjegyezte, hogy nemcsak ez a díj emelkedik, hanem a minimálbérek is, ami szintén költségesebbé teszi a szemételszállítást. „Az elmúlt években is szükség lett volna fokozatos emelésre, ezért tűnik ez most radikális emelésnek, viszont az egyéb kiadások növekedése teszi reálissá. A városnak vagy a TSM-nek semmi haszna nem származik az illetékből. Ezen nem lehet keresni, minden lakosnak annyit kell fizetnie a szemét elszállításáért, amennyibe kerül” – húzta alá.

Pongrácz Kálmán (MKP) viszont azt nehezményezte, hogy a nyugdíjasoknak és iskolásoknak nyújtandó engedmény csak 25%-os lesz. Az eddigi rendelet szerint a nyugdíjasok 50%-os kedvezményben részesültek, az iskolások (akik közép-, fő- vagy egyéb iskolájuk miatt más településen laknak ideiglenesen) pedig 60%-osban. Ugyanígy 25%-os engedmény jár az egészségkárosultaknak, vagy azon nagymegyerieknek, akiknek egy másik településen van bejelentett átmeneti lakhelyük, vagy épp munka miatt szállnak meg más településen. Így ők másoknál is jóval inkább megérzik majd az emelést, ugyanis eddigi szemétdíjuk tulajdonképpen megduplázódik.

Aki eddig 50%-os engedménnyel 9 euró körüli díjat fizetett, a következő évtől 25%-os engedménnyel közel 18 eurót fizethet majd.

Az általánosan kötelező érvényű rendeletek jóváhagyásához a jelenlévő képviselők háromötödös többségének szavazata szükséges. 12 képviselőből 8-an szavaztak a javaslat mellett, így az átment.

(SzT)