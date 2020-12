Radványi Miklós számára új kihívást tartogat az újév

A csallóközi tréner a leköszönő esztendő végén a második vonalban játszó Podbrezová klubvezetőinek felkérésére mondott igent. A korábban a DAC, a Frýdek-Mýstek, Myjava, Mezőkövesd alakulatánál (is) tevékenykedő ötvenkét éves szakember új állomáshelyén 2022 nyaráig szóló szerződést írt alá. A megállapodás szentesítésére egy héttel ezelőtt került sor. Elmondása szerint a legjobb ajánlólevél, az eddigi munkássága volt.

„Ahogy a Podbrezová vezetői is hangsúlyozták, pozitív gondolkodású, a játékosokat feltüzelni, jól felkészíteni képes trénerre volt szükségük. Bíznak bennem, ezért esett rám a választásuk. Egyébként a klubhoz új befektetők is érkeztek, akik az eddigi tulajdonossal, Soták úrral javítani kívánják a nem is olyan régen még a honi élvonalban játszó csapat eredményeit, pozícióját. Ennek érdekében egy projektet is kidolgoztak. A megkeresés, az első találkozás után néhány nap gondolkozási időt kértem, ezt követően megállapodtunk a feltételekben”