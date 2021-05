Rafael Nadal, Oszaka Naomi és a Bayern München nyerte a sportolói Oscar-díjat

Két teniszező, a férfiaknál a spanyol Rafael Nadal, a nőknél pedig a japán Oszaka Naomi nyerte a sportolói Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díjat.

Oszaka először, Nadal 2011 után másodszor kapta meg a rangos elismerést az egyéni sportolók kategóriájában.

