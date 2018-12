Ragyogó tekintetű gyermekek, nehéz sorsú családok részesültek a dunaszerdahelyi nőcis kiállítás melletti gyűjtésből

Aki más úton szeretné támogatni a családokat, a Facebookon felveheti a kapcsolatot Bartalos Tóth Ivetával (Mert nőnek lenni jó), illetve a hivatalos gyűjtés mögött álló polgári társulás képviselőjével, Molnár Ildikóval.

December elején nyílt meg a dunaszerdahelyi Buena kávézóban A nőci, ha eleven c. kiállítás Horváth Reni (Horen) őszi női portréiból. A fotókon tágabb régiónk 29 hölgyeménye szerepelt, pályájuk kezdetén járó és tapasztalt nők egyaránt, akik tevékenységükkel, lényükkel, megnyilvánulásaikkal mások életéhez is hozzátesznek egy picit. A kiállító fotós is elmondta akkor, hogy ezt a listát még hosszan lehetne folytatni, ez csak egyetlen merítés a köztünk élő aktív hölgyekből.

A kiállítás december 15-én zárult a hivatalos gyűjtéssel együtt. Az alanyok által megvásárolt fotókból, illetve a kávézóban kihelyezett urnába bedobott pénzből szinte pontosan 2 ezer euró gyűlt össze – tudtuk meg Bartalos Tóth Ivetától, a gyűjtés egyik szervezőjétől.

Mindhárom előre kiválasztott család kb. 668 eurót kap. A pénz a számlájukra érkezik meg a napokban, Bartalos Tóth Iveta, illetve Horváth Reni azonban személyesen is meglátogatta a családokat, s természetesen ott jártunk mi is.

Hadd mutassuk be néhány szóban, kikről van szó!

Az alistáli Monika és Róbert négy kisfiút, két ikerpárt nevel. Az idősebb ikrek, Matúš és Samuel 5 évesek, autizmust diagnosztizáltak náluk. A két pici egyéves, egészségesek. Boldog, de nehéz sorsú családról van szó. (A fotón balról Róbert és Monika a kicsikkel, valamint Bartalos Tóth Iveta)

Gyöngyi egyedülálló fiatal anyukaként Padányban él egy községi lakásban pici fiával, a 10 hónapos Dáviddal, illetve 8 éves kislányával, Lucával. Jövedelmüket szinte csak az anyasági teszi ki, időről időre azonban mások is próbálják könnyebbé tenni életüket, amivel csak tudják. (A fotón balról Gyöngyi, illetve Dávid, majd Bartalos Tóth Iveta)

A galántai Andráskáról már portálunkon is beszámoltunk. A másfél éves kisfiúnál születésekor egy nagyon ritka és súlyos betegséget állapítottak meg: AMC-t (Arthrogryposis Multiplex Congenita) és kombinált PEC-t (donga láb). Rendszeres kezelésre, gyógytornára szorul, hogy erősödjenek az izmai. (A fotón Andráska felett balról a kiállítás egyik résztvevője, Tóth Tünde, majd a kisfiú édesanyja, Katalin, illetve Horváth Reni)

A kiállításon szereplő hölgyekkel egy-egy interjú is készült, melyeket fokozatosan töltünk fel a Paraméterre - a kattinthatóak már olvashatók:

Horváth Reni – Antal Ágota, Babos Kitti, Bartalos Tóth Iveta, Bertók Tóth Katalin, Bokor Réka, Bugár Anna, Dékány Nikolett, Dudás Viktória, Durica Kati, Gasparik Kriszta Maja, Gál Mislay Enikő, Igari Annamária, Kiss Kósa Annamária, Kiss Limpár Éva, Kurucz Klaudia, Mészáros Krisztina, Molnár Karácsony Emőke, Mórocz Magdolna, Nagy Tímea, Pápay Annamária, Pukkai Judit, Rencés Kovács Julianna, Štefkovič Patasi Ági, Szarka Zsuzsanna, Takács Noémi, Tóth Helen, Tóth Tünde, Varga Lívia, Volner Nagy Melinda.

(SzT)