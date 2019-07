Rákóczi és a kurucok Csiliznyáradon

A gyerekek nagy része Csiliznyáradról érkezett, de a környező falvakból — Szap, Csilizradvány, Csilizpatas — is voltak táborozók, illetve Dunaszerdahelyről, Nagymegyerről és Bősről is érkeztek gyerekek. A korosztály eléggé széles volt, hiszen a legfiatalabb táborozó négy, a legidősebbek pedig 15 évesek voltak.

Az öt napos Rákóczi Táborban biztosan nem voltak unalmas perceik a táborlakóknak. Az emlékévre való tekintettel ebben az esztendőben az öt csapatot, amely a táborlakókból állt, Rákóczi Ferenchez kötötték. Így lettek ők: II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Mikes Kelemen, Hesseni Sarolta és a Kurucok. A csapatokat nevelők koordinálnák és a rendezvény ideje alatt különféle versenyeken mérhették össze erejüket és tudásukat. Idén is volt például kincskeresés a faluban, amelyben minden csapatnak egy-egy tárgyat kellett megtalálnia különböző utasítások alapján. De a népszerű televíziós műsor mintájára megrendezték a maguk falusi exathlonját, ahol két akadálypályán mérték össze tudásukat az egyes csapatok.

Ám nem csak a versengésé volt a főszerepe, a kikapcsolódás is fontos volt, hiszen erről is szól egy nyári tábor. „S ha már nyár, akkor nem maradhatott el a fürdőzés sem. A nagymegyeri termálfürdőbe kaptunk 100 belépőjegyet a város polgármesterétől, Holényi Gergőtől, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Ezen kívül, ami újdonság volt idén, hogy meglátogattuk a magyarországi Tata városát, ahol sárkányhajózkázhattak és kisvonatra is felülhettek a táborlakóink” — meséli Nagy Gábor táborvezető, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke. Esténként is a szórakozás volt műsoron, előfordult, hogy filmvetítés, vagy éppen koncerthallgatás mellett pihenték ki az aznapi élményeket a gyerekek.

Minden évben visszatérő program a táncház, amely a táborvezetőnek szívügye, s ebben az esztendőben a csiliznyáradi Béhr Zsuzsát és fiát Lászlót kérték meg arra, hogy vezesse a programot. Így mindenki kipróbálhatta magát a néptánc világában.

A pénteki táborbontás után a gyerekek nagy része már a jövő évi rendezvényt tervezgette. Nagy Gábor elmondta, nem is kell olyan sokáig várni, hiszen már csak közel 360 napot kell aludniuk, mert az biztos, hogy jövőre is lesz Rákóczi Tábor Csiliznyáradon és az is biztos, hogy júliusban.

(alsa)