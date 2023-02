Rangadót nyertek a dunaszerdahelyi kézis lányok

A MOL extraliga 15. fordulójában legnagyobb riválisát, a Nagymihály együttesét fogadta hazai pályán a HC DAC Dunaszerdahely.

Fotó: HC DAC

A remek szurkolótábor előtt pályára lépő csallóközi sárga-kékek nem adták ki a kezükből a mérkőzést annak ellenére sem, hogy a Nagymihály folyamatosan tartotta az iramot. A jó védekezésnek és kapusteljesítménynek köszönhetően Debre Viktorék megszerezték az értékes két pontot.

„Jól álltunk bele a mérkőzésbe, de aztán hagytuk, hogy loholjon a nyakunkban az ellenfél. A védekezésünk a találkozón végig jól működött, és a kapuban is extrát nyújtottunk. A kevés kapott gólok száma is ezt támasztja alá. Támadásban buta hibákat vétettünk, és meglehetősen sok technikai hibával játszottunk. A 40. perc tájékán adódott egy tízperces gólcsend, amit követően azonban ismét magunkra találtunk. Szerencsére mindig akadt valaki a csapatban, aki gólt tudott lőni. Nagyon örülünk az értékes két pontnak, gratulálok a csapatnak. Szurkolóink is rendkívül kitettek magukért, igazán jó érzés ilyen hangulatban játszanunk” – nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.



MOL Extraliga 15. forduló

2023. február 4. szombat, 18:00

Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely

HC DAC Dunaszerdahely – Iuventa Michalovce (Nagymihály): 26-23 (12-12)



(hcdac.sk)