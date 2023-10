Rangos elismerésben részesül a bősi származású textilművész, Bokros Rozália

Szlovákiai magyar díjazottja is lesz idén a Képzőművészeti Spektrum 2023-nak, a non-professzionális képzőművészeti alkotások 60. évi országos progresszív versenyének.



Fotók: Bátky Tamás (további képekért kattints a fotóra!)

A Bősről származó autodidakta textilművész, Bokros Rozália veszi át díját textilalkotásaiért téralkotások kategóriában pénteken Léván. A díjátadás mellett a verseny fennállásának 60. évfordulóját is ünneplik.

2023. októbar 6-án 17 órakor a Lévai Zsinagógában kerül sor az ünnepélyes díjátadóval egybekötött kiállítás megnyitójára, egész Szlovákiából érkeznek résztvevők a jubileumi, hatvan éves évfordulóra és a művészeti kiállításra is. A lévai tárlat egészen november 3-ig látogatható a Barsi Múzeum helyiségeiben és a Lévai Zsinagógában, ahol 98 szerző több mint 126 művét tekinthetik meg az érdeklődők, melyeket 178 alkotó csaknem 350 alkotása közül választottak ki.

Bokros Rozália Bős városának szülötte, autodidakta alkotó, a textilművészet képviselője és a Képzőművészeti Spektrum 2023 Téralkotások díját a Melankolikus én, a Tóban és az Őszi fürdőzés című rezervnyomásos - shibori textilfestéssel készült művekből álló gyűjteményért kapja. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen fejezte be. Az első, ezért talán a legfontosabb állomás életében a No Discipline című kiállítása volt 2019-ben, az NFG klubban, Dunaszerdahelyen. Ez indította el a művészi pályán, majd a Képzőművészeti Spektrum, a nem-professzionális képzóművészeti alkotások progresszív versenye óriási fordulatot hozott az életébe. Többszörös díjazottja volt a regionális, kerületi és országos fordulóknak (2020-ban tiszteletbeli elismerést kapott, 2021-ben és 2023-ban Téralkotás díjat) és 2021-ben elnyerte az év felfedezettjének járó Rácz László-díjat. 2023-ban vált a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének tagjává, és mutatta be műveit a Csallóközi Múzeumban az Intuíciók csoportos kiállítás keretében.

Az ősi japán, Shibori szövetfestési technikát alkalmazva különleges textilműveket alkot, melynek végtelen lehetőségei által egyedivé és megismételhetetlenné változtatja a szövetet kizárólag természetes, növényi eredetű illetve ökológiai színezékekkel. A különböző eljárásokkal - kötözés, hajtogatás, öltés, fércelés, préselés, redőzés, gyűrés - az anyag egyes részeitől elzárva, azaz taszítva a festéket mintákat hoz létre. Az anyag blokkolására használt elemei korlátozzák a festék átjutását, így egyes területek színesek, mások pedig fehérek maradnak. Játszik a formák kiszámíthatatlanságával, szövetkezve a lehetőséggel és egyesülve a véletlennel, hogy sokféle egyedi, változatos és megismételhetetlen mintát hozzon létre. A természetből és megéléseiből inspirálódva igyekszik az érzéseit kézzelfoghatóvá tenni, színekbe és formákba öntve az anyagon. A shibori minták tökéletes tökéletlensége által belső utazásra hívja az embereket, ahol találkozhatnak önmagukkal.

„Művészete egyszerre spirituálisan absztrakt és realista-figuratív. Kedveli a formák kiszámíthatatlanságának játékát, a megismételhetetlen alakzatok sokszínűségét. Kísérletező típus, törekszik egyfajta érzéki és letisztult megnyilatkozásra. Munkáira jellemző a befelé fordulás, majd a kívülre való építkezés. Alkotásaiban dominál a kék szín, melynek árnyalatai számtalan formában és csaknem az összes művében megjelennek”

– méltatta művészetét Balla Rita, művészetelemző legutóbbi kiállításán.

A szakértői zsűri tagjai doc. Mgr. Jana Migašová, PhD., Mgr. art. Eva Čarnoka, Mgr. Martina Chudá és Mgr. Richard Aradský voltak, akik a nyolc kerületi pályázatról továbbjutott művészeti alkotásokat értékelték, a zsűri elnöke Karol Félix akad. festőművész. Az országos pályázatra 178 szerző összesen 343 műalkotással nevezett, amelyből a zsűri 49 szerző 59 művét jutalmazza egy fődíjjal, 25 különdíjat és 24 elismerést ad majd át. A lévai kiállításon összesen 98 szerző 126 alkotása lesz látható.



