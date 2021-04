Rárepülhetnek a csalók a népszámlálás következő fordulójára

Az asszisztens segítségével történő népszámlálásra május 3. és június 13. között kerül sor Szlovákiában. A TASR hírügynökséget Jasmína Stauder, a statisztikai hivatal népszámlálásért felelős szóvivője tájékoztatta kedden.

Illusztráció

Ez a fajta népszámlálás azon honfitársainkra összpontosít, akiknek nincs internet-hozzáférésük, ami miatt nem tudtak részt venni a népszámlálás elektronikus részében.

Ügyelni kell arra, hogy ez az asszisztens segítségével történő népszámlálás bevonzza a csalókat is. Az illetékesek felhívják a figyelmet arra is, hogy az asszisztensek tablettel vagy telefonnal felszerelkezve járnak majd, papíralapú feljegyzéseket nem végeznek. Ezek az asszisztensek igazolványuk segítségével mutatkoznak be és az adataik helyességét úgy is le lehet ellenőrizni, hogy felhívjuk az önkormányzatot.

Az elektronikus népszámlálás február 15-én vette kezdetét és március 31-ig tartott.

