Rasszista és homofób nézeteit terjesztette a gimnázium tanára – a diákok megelégelték az egészet

A szenci Anton Bernolák Gimnázium diákjai panaszt tettek történelemtanárukra, amiért állításuk szerint az fasiszta nézeteket terjesztett, azzal dicsekedett, hogy megölt egy kutyát, a fiatalabb gyerekeket pedig arra kényszerítette, hogy náci karlendítéssel üdvözöljék őt – írja a Pluska.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A diákok szerint a tanár régóta az iskolában tanít, barátságos és vicces is, ugyanakkor nem titkolja, hogy támogatja a fasizmust. Emellett állítólag Oroszország ukrajnai agresszióját is támogatja, és a diákok szerint azt mondta, hogy ha ukrán lenne, akkor a saját nemzete ellen harcolna.

Olyan információk is köröznek, miszerint gyűlöletkeltő nyilatkozatokat tesz a homoszexuálisokkal szemben. A diákok arra is panaszkodtak, hogy a tanár nyíltan elmondta nekik, hogy gyerekkorában egy barátjával lelőttek egy kutyát. A tanulók azt is közölték, hogy rendszerint, amikor véget ér az óra, a tanár azt mondja nekik, hogy csak viccelt, ugyanakkor hozzáteszi, hogy azért erről ne beszéljenek a szüleiknek.

A diákok megelégelték mindezt, azt szeretnék, hogy az iskolában véget érjen a náci és fasiszta nézetek terjesztése, illetve az ezekre való felbujtás. Ezért panaszt tettek Jozef Mikloško gyermekjogi ombudsmannál, aki súlyosnak minősítette a gyerekek indítványát, ezért haladéktalanul továbbította a Főügyészségnek. Utóbbi szóvivője megerősítette, hogy foglalkozni fognak az üggyel.



