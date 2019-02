Rasszista fotó miatt kényszerül magyarázkodni egy amerikai demokrata kormányzó

A fénykép az Eastern Virginia Medical School orvosi egyetem 1984-es évkönyvében szerepel; két férfi látható rajta, egyikük feketére mázolt arccal, másikuk pedig a Ku Klux Klán rasszista szervezet fehér csuklyás öltözékét viseli. Northam elismerte, hogy az egyik férfi a képen ő, de nyilatkozatából az nem derül ki, hogy melyik.

"A nap folyamán egy weboldal közzétett egy rólam készült fényképet az 1984-es egyetemi évkönyvemből, melyen olyan jelmezt viselek, amely nyilvánvalóan rasszista és sértő" - tudatta a politikus. "Nagyon sajnálom, hogy akkor olyan döntést hoztam, hogy így jelenek meg, és bánom azt a fájdalmat, amelyet ezzel akkor és most okoztam" - tette hozzá a demokrata párti kormányzó.

A virginiai republikánus párt a politikus távozását követeli. Úgy vélik, hogy amit 35 évvel ezelőtt tett, az megbocsáthatatlan, és a politikus elveszítette erkölcsi tekintélyét, hogy az állam kormányzója maradhasson. Lemondásra szólította fel a kormányzót több demokrata párti politikus is; köztük az elnökjelöltségre is pályázó Julián Castro és Kamala Harris is.

Northam nyilatkozatából viszont arra lehet következtetni, hogy nem tervez lemondani. Mint írta: belátja, hogy hatalmas munka lesz helyrehozni, amit elrontott, de készen áll, hogy nekiálljon a munkának.

"Első lépésként szeretném kifejezni legmélyebb sajnálatomat, és megerősítem, hogy abszolúte elkötelezett vagyok, hogy megfeleljek azoknak az elvárásoknak, melyeket a virginiaiak velem szemben támasztottak, amikor megválasztottak kormányzójuknak" - tudatta Ralph Northam, akit tavaly január 13-án iktattak be hivatalába.

(MTI)