Ravasz Ábel: A roma holokauszt a mérhetetlen szenvedés története, amely mögött egy konkrét név van

Ravasz szerint nem merülhet feledésbe a holokauszt áldozatainak szenvedése, akik a koncentrációs táborokban haltak meg a tömeges kivégzések vagy az éhezés következtében. Azért sem, mert Szlovákiában, sőt a szlovák parlamentben ma is vannak olyanok, akik igyekeznek mentegetni vagy elbagatellizálni ezeket az eseményeket, és alaptalanul dicsőítik az 1939 és 1945 közötti Szlovák Köztársaságot, amely etnikai alapon üldözte a saját állampolgárait.

„Fontos, hogy az emberek ne feledkezzenek meg róla, mit eredményezett a második világháború, és mennyi szomorúságot okozott az emberi gyűlölet. Ezért is szükséges újra és újra megemlékezni a roma holokauszt eseményeiről, és beszélgetni erről a gyerekeinkkel is. Csak rajtunk múlik, megteszünk-e mindent azért, hogy soha többé ne nyerhessen teret a rasszizmus és az idegengyűlölet semmilyen formája” – mondta Ravasz.

A romaügyi kormánybiztos hivatala idén harmadszor rendezett szimbolikus gyertyagyújtást a roma holokauszt áldozatai emlékére. Az idei gyertyát Otto Banyák pozsonyi grafikus készítette.

Csütörtökön a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumában is megemlékezést tartottak a Ma bisteren! projekt keretében. A rendezvény fő szervezője az In Minorita Polgári Társulás volt. A megemlékezés részeként a múzeumban bemutatták a Szlovákiai romák holokausztja 1939-1945 című kiállítást is.

A roma holokauszt emléknapján az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakáról emlékezünk meg, amikor az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban 2900 szintót és romát végeztek ki. Zuzana Kumanová, az In Minorita Polgári Társulás tagja szerint 1939 és 1945 között Európában több mint 300 000 roma vesztette életét.

(TASR)