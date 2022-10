Reggel óta lövik az ukrán fővárost az oroszok (+VIDEÓ)

Újra az ukrán fővárost lövik az oroszok, de az ország többi pontjáról is bombázásokról számoltak be.

- közölte Anton Gerascsenko ukrán elnöki tanácsadó.

A Kyiv Independent nevű portál szerint 7-8 robbanást lehetett hallani Kijevben.

Az áram és a vízszolgáltatás is elment az ukrán főváros számos pontján.

VIDEÓ:

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s