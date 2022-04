Rejtélyes házikók jelentek meg Somorján

Messziről madáretetőnek is vélhetjük őket, ha közelebbről megtekintjük, ne adj isten még ki is nyitjuk őket, akkor érdekfeszítő olvasmányokra lelhetünk. Az ötlet Pirk Ilonáé, a Zalabai Zsigmond Könyvtár igazgatónőjéé, akit egyébiránt az elmúlt hétvégén a Csemadok somorjai alapszervezetének elnökévé választottak.

Fotók: Zalabai Zsigmond Könyvtár, ill. Szinghoffer Mátyás

„A régi, használt könyvek különböző sorsa vannak ítélve – van, ami könyves börzére kerül, némely papírgyűjtésbe, de egy-egy az új könyves házikónkba” – olvashattuk a napokban a könyvtár Facebook-oldalán.

Pirk Ilonától megtudtuk, hogy tulajdonképpen már hosszú ideje, a járvány előtti időszak óta tervez ilyesmit, mivel Szlovákia-szerte számos helyen találkozott már nyilvános könyves házikókkal. (Csaknem két éve annak, hogy írtunk nagymegyeri fiatalok hasonló kezdeményezéséről.)

„Egy szabály van: vegyél ki egy könyvet, hozd vissza, vagy hozzál cserébe egy másikat! Persze, nem történik semmi, ha valaki több könyvet visz oda, vagy elvisznek egyet, és nem hozzák vissza. Könyvtárként nagyon sok könyvadományt kapunk. Mindig van nálunk egy kis könyvbörze is, és úgy gondoltuk, a városba is kiterjesztenénk a börzénket” – fejtette ki az igazgatónő.

Pirk Ilona a Csemadok gűlésén

Egy másik fontos cselekmény is történt a napokban Somorján, amihez ugyancsak kötődik Pirk Ilona neve. Nem is kicsit. Őt választották ugyanis a helyi Csemadok elnöki posztjáról visszalépő Kovács Koppány helyére az elmúlt hétvégén megtartott éves taggyűlésen. Pirk Ilona ez idáig alelnök volt, a jövőben egyelőre egyedüliként ezt a posztot az eddigi másik alelnök, Varju Péter tölti majd be. Kovács Koppány egyszerű tagként vesz részt a jövőben a somorjai Csemadok tevékenységében.

„Nagyon jól összedolgozunk, jól tudtunk ötletelni, ebből származik például egy egyedülálló kezdeményezés, a Csemadok-kártya. Mi nem éves tagdíjat szedünk, hanem ötéves tagságit adunk, amiért cserébe azoknak, akik a Csemadokot ezáltal is támogatják, kedvezmények járnak például kirándulásra vagy színházra” – emlékeztetett a friss helyi Csemadok-elnöknő.

Értékelte, hogy elődje, Kovács Koppány elkezdett egyfajta fiatalítást a Csemadoknál, és nagyobb mértékben kezdtek az elmúlt években nyitni a fiatalok irányába, rezdezvényekkel, táborokkal. Pirk Ilona ugyanakkor leszögezte, hogy szeretné eltávolítani a Csemadoktól a politikát, mivel az elmúlt évtizedben sokan hagyták el a szervezetet amiatt, mert épp nem az MKP-hoz álltak közel. (Pirk Ilona, illetve Varjú Péter is egyébként az MKP-jelöltjeként lett képviselő Somorján.)

„A Csemadok egy egyedülálló kulturális szervezet, és mint olyan, szeretném, hogy összefogja a somorjai magyarokat, érezzék, hogy ez nem egy politikai szervezet. A kultúrán keresztül ugyanis nagyon sok mindenkit meg tudunk szólítani” – hangsúlyozta.

Jelenleg mintegy 500 tagot számlálnak, de ennél jóval többen vannak, akik kötődnek a szervezethez Somorján.

(SzT)