A rejtélyes jelzés szimbólummá vált Oroszországban. De vajon mit jelent a Z betű?

Az ukrajnai háború kitörése előtt az emberek arra lehettek figyelmesek, hogy a határnál felsorakoztatott orosz tankok és harci járművek oldalán egy hatalmas Z betű virít. Azóta Oroszországban a háborút támogatók körében igazi szimbólummá vált a jelzés. De vajon mit is jelenthet valójában?

Az orosz minisztérium több bejegyzésében a „Za pabedu” (A győzelemért) kifejezéssel kötötte össze a szimbólumot, ami az egyik legerősebb azok közül a szókapcsolatok közül, amelyek a Vörös Hadsereg második világháborús győzelmét szimbolizálják. Jiří Just cseh publicista a DenníkN-nek elmondta, hogy ez a kifejezés egyesíti legerősebben egész Oroszországot. Szerinte ez egy üzenet a második világháborúra, valamint az akkor aratott győzelemre. „Azt akarják, hogy az oroszok számára érthetőbb legyen az agresszió, és hogy támogassák azt” – tette hozzá.

A Z betű szimbólumként még nem annyira elterjedt, de a Putyin-párti politikusok, influencerek és aktivisták igyekeznek felhívni rá a figyelmet. Ilyen például Maria Butina orosz képviselőnő is, aki a közösségi oldalán megosztott egy képet, amelyen más személyekkel olyan trikót viselnek, amelynek a közepén egy hatalmas Z betű virít. „A csapat támogatja a hadseregünket és az elnököt. Dolgozzatok, testvéreim” – írta a fotóhoz Butina.



Maria Butina (balról a második) - Fotó: Instagram/Maria Butina

Nem kis megbotránkoztatást váltott ki a 20 éves orosz tornász, Ivan Kuljak cselekedete a dohai világkupaversenyen, ugyanis ő is Z betűt viselt a dresszén. Így állt fel a dobogó legalsó fokára is, miközben az ukrán Illja Kovtun szerezte meg az aranyérmet.

The Russian gymnast entered the awards ceremony with the letter Z on his chest. 20-year-old Ivan Kuliak took third place in the parallel bars competition at the World Cup in Doha.

Emellett az orosz állami RT tévé is árult trikókat a szimbólummal, egy orosz rendőrakadémia diákjai, valamint egy kazanyi hospice-ban élő halálosan beteg gyerekek is Z betűt formáltak a testükből. Michail Deljagin orosz politikus is viselte ruházatán a szimbólumot. A Daily Mail szerint azt nyilatkozta, hogy ugyan hadban állnak, valamint Ukrajnában „különleges hadművelet” zajlik, de ők a Nyugattal háborúznak.

Visszatérve a Z betű lehetséges jelentésére: egyes szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy csak arra használják, hogy az orosz tankokat meg lehessen különböztetni az ukrántól, ugyanis gyakran egyforma technikát vonultatnak fel. Egy teória szerint a szimbólum azt jelzi, hová tart, vagy honnan érkezik a jármű. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Z-n kívül többek közt O, V és X jelzésű orosz harci járműveket is láttak. Olyan lehetőség is felmerült, hogy az ukrajnai háborút „Z hadműveletként” jelölték meg.

Russian "Tors" are reportedly in the Ukrainian city of Genichesk, Kherson region.



Spot their armour, there is a letter: Z



Last night pro-Russian telegram channels called the Ukraine invasion as "Operation Z"

Just szerint Oroszországban az átlagos emberek körében ugyan még nem terjed a szimbólum jelentősége, de ez nem azt jelenti, hogy kétségbe vonnák Putyin állításait. A publicista szerint egy kétes hírű ügynökség közzétette egy felmérésnek az eredményét, amely szerint Oroszországban az emberek 71 százaléka támogatja az oroszok által csak „különleges hadműveletként” emlegetett ukrajnai háborút. Just szerint viszont ez azt is jelentheti, hogy a cenzúra miatt az emberek nem jutnak pontos információkhoz, és nem tudnak róla, hogy bombázzák Kijevet vagy Harkivot.



