Rejtett kamerával rögzítették, ahogy a pedofil bűnsegéd, aki miatt bukott Novák Katalin, tisztára akarta mosdatni magát! (Videó)

A kegyelmi botrány, amely miatt lemondott köztársasági elnöki tisztségéről Novák Katalin, valamint távozott a Fidesz EP-listájának éléről, valamint szintén lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, újabb epizóddal gazdagodott.

K. Endre volt a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese, akit azért ítéltek el 3 év 4 hónap börtönre, mert a pedofil igazgató egyik áldozatát kényszerítette, hogy másítsa meg vallomását, amit az igazgató ellen tett. Február végén az RTL rögzítette, ahogy ismét kapcsolatba lép a fiatallal, és arra próbálja rávenni, videón keresztül ismét tegyen hamis vallomást. Első körben - még a rögzített találkozó előtt - el is készítettek három videófelvételt, néhány nappal később viszont újra találkoztak, mert K. Endrének szavai szerint az ügyvédje tanácsára egy újabb videóra lett volna szüksége, ezt rögzítette az RTL.

Az RTL Híradóban részleteket közöltek belőle:

A most 21 éves fiú édesanyja egy hajléktalanszállón él, és ő értesítette fiát, hogy K. Endre keresi. A férfi a szálló elől hívta, majd miután a srác odaért, néhány rövid felvételt akart rögzíteni vele a telefonjára. Fel kellett mondania néhány mondatot, melyek igazolják, hogy a volt igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték börtönbüntetésre.

"Lementem hozzá, találkoztunk, vett nekünk enni, anyukámnak cigit, adott hatezer forintot, pénzt, segített, beszélgettünk, csináltam neki két videót az ártatlanságára" - mesélte az RTL Házon kívül c. adásában. A fiú azt is elmondta, hogy kábítószerfüggő és akkor is éppen a hatásuk alatt volt. Kifejtette, hogy ő fogta a telefont, K. Endre pedig mondta neki, mit kell a videón elmondania.

A videók viszont, mint az a rejtett kamerás felvételről kiderül, nem úgy sikerültek, mint ahogy azt K. Endre szerette volna. A férfi elmondta neki, hogy elküldte a felvételeket az ügyvédjének, aki pedig úgy ítélte meg, hogy módosítani kellene rajtuk.

"Azt mondta, hogy hangsúlyozottabban lehetne esetleg mondani, hogy nem történt semmi olyan, hogy nem írattam én alá veled semmit, nem tettem elő papírt, amit alá kellett volna írni" - fogalmazott, a srác viszont már nem ment bele. Azt mondta, hogy ő már ezt nem akarja módosítani, a korábbi videókat is szeretné törölni. "Én mondom minden tőlem telhetőt megtettem, Endre bácsi. Nem, egyszerűen nekem nincs erre szükségem" - mondta.

A férfi nem erőltette tovább, sőt, meghívta volna valami kajára is a srácot. Búcsúzóul viszont még hozzátette: "Én kitöröltem, hogy ügyvéd kezd-e valamit, vagy nem, nem tudom, de mondom, idáig nincs olyan politikai helyzet."

Az RTL a srác múltjáról közölte, hogy 5 évesen került a gyermekotthonba. Apja alkoholista volt, édesanyja pedig a terhessége alatt is intravénásan lőtte magát drogokkal, heroinnal és speeddel. Unokatestvérével együtt volt a gyermekotthonban, akit a testvéreként szeretett. Az igazgatóról, V. Jánosról azt mondta, hogy szerette őt és sok időt fordított rá. 13 éves volt, amikor először molesztálta, majd később rendszeresen. Állíja, a mai napig rémálmai vannak emiatt.

Szoros kapcsolatban volt K. Endrével is, gyakran ő vitte a gyermekotthon lakóit fociedzésekre vagy máshova sportolni. Végül a fiú vallomása járult hozzá nagyrészt ahhoz, hogy az igazgató pedofília miatt börtönbe került. 2016-ban viszont az igazgató azzal fenyegette még meg, hogy nem jöhet vissza Bicskére, ha nem változtatja meg a vallomását. Ezen a találkozón állítása szerint K. Endre is ott volt, és mivel az igazgatónak el kellett mennie a templomba, ő folytatta tovább a kényszerítést. Az új, hamis vallomás el is készült, de nem vált be, a nyomozás során fény derült a kényszerítésre és K. Endrét is letöltendő börtönre ítélték.

