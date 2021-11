Rekonstruálják Lučanský öngyilkosságát

Decemberben lesz egy éve, hogy öngyilkosságot követett el Milan Lučanský egykori országos rendőrfőkapitány, de a halálával kapcsolatos nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az ügyészség a tanúvallomásokat és a szakértői véleményeket elemzi, most pedig az eset rekonstruálását tervezi.

A nyilvánosság 11 hónappal az öngyilkosság óta csupán a Lučanský halálát vizsgáló 17 tagú bizottság határozatát ismeri, amelyben megerősítették, hogy az egykori országos rendőrfőkapitány valóban elvette saját életét. Kizárták az idegenkezűség lehetőségét, és igazolták, hogy a börtön őrei megtettek minden tőlük telhetőt.

A nyomozás viszont jelenleg is folyamatban van a felügyelő bizottság és az ügyészség irányítása alatt. A bizottság vizsgálatához képest annyi a különbség, hogy a nyomozók birtokában van Lučanský egészségügyi dokumentációja, a boncolás jegyzőkönyve, valamint a levél, amiben az egykori rendőrfőnök azt írta családjának, hogy úgy bánnak vele, mint egy terroristával. A levél kontextusa, valamint többi része nem ismert.

Maroš Žilinka főügyész ugyan júliusában úgy nyilatkozott, hogy a nyomozás gördülékenyen halad, a boncolás pedig kimutatta a halál pontos okát, az ügy a mai napig nincs lezárva. Az eperjesi ügyészség még a december folyamán lezárná az ügyet. Magának a lezárásnak minden bizonnyal része lesz a december 29-ei, valamint a december 9-ei nap rekonstrukciója – utóbbi napon sérült meg Lučanský a szemén.

Egy rekonstrukciót már februárban elvégeztek, akkor Marian Kotleba, a bizottság tagja egy saját kísérletet is végrehajtott: az eperjesi börtönben felakasztotta magát egy melegítőfelsőre, mint ahogy azt Lučanský is tette. A ĽSNS elnöke szerint 15 másodpercig semmilyen problémát nem érzett, csupán a nyaka fájt egy kicsit. A bizottság jelentésébe végül azt írták, hogy Lučanský vélhetően elveszítette az eszméletét a nyaki verőerére gyakorolt nyomás hatására, majd leállt a vérkeringése.

Az új rekonstrukció során az őrök reakcióját és viselkedését is megfigyelik. Az ügyészség ugyanis többek közt testi sértés, gyilkosság, illetve joghatalommal való visszaélés gyanúját is vizsgálja. Ez egy standard eljárás, konkrét személyt nem gyanúsítanak. Az őrök mozgását, valamint kapcsolattartását Lučanskýval a biztonsági kamerák is rögzítették, a felvételeket a bizottság is vizsgálta. Az elektronikus nyilvántartásban például az is fel van jegyezve, hogy mikor nyitották ki a cellát, ahol az elrendelt kollúziós fogság miatt az egykori országos rendőrfőkapitány egyedül tartózkodott.



