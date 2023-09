Rekordáron kelt el Freddie Mercury karkötője a londoni árverésen

Rekordáron, 698 500 fontért, a becsült ár alsó határának százszorosáért kelt el szerda este Londonban a Sotheby's aukciósház árverésén az a karkötő, amelyet Freddie Mercury, a Queen együttes néhai frontembere viselt elefántcsontszínű öltönyével a Bohemian Rhapsody videójában.

Fotó: TASR/AP

Ez volt a legmagasabb ár, amelyet valaha egy rocksztár ékszeréért fizettek egy árverésen - közölte a Sotheby's.

A korábbi rekordot John Lennon bőrből és gyöngyből készült talizmánja állította fel 2008-ban 295 ezer fonttal - közölte az énekes-zeneszerző hagyatékát kalapács alá bocsátó árverési ház.

Több mint 1400 tárgyat árvereztetett el Mary Austin, Mercury közeli barátja, akire a házát és a tulajdonát hagyta, amikor 1991-ben 45 éves korában HIV-fertőzéssel kapcsolatos tüdőgyulladásban elhunyt.

Mercury zongorája, amelyen szinte teljes életművét komponálta a Bohemian Rhapsodytól kezdve, 1,742 millió fontért talált gazdára. A Yamaha által készített hangszer ugyanakkor alatta maradt a várakozásoknak, az árverési ház kettő- és hárommillió font közöttire becsülte az eladási árat. Mercury a zongorát 1975-ben mintegy ezer fontért vásárolta.

Az árverés egy másik fontos darabja, a Bohemian Rhapsody kézirata 1,3 millió fontért kelt el. A tizenöt - ceruzával és golyóstollal teleírt - oldalon szereplő mű eredeti címe Mongolian Rhapsody lett volna. A Sotheby's 800 ezer és 1,2 millió font közöttire becsülte az eladási árat.

A We Are The Champions és a Don't Stop Me Now kézirata egyenként 317 ezer fontért kelt el.

Az aukció a We Well Rock You zenéjére kezdődött, s 59 tétel került kalapács alá, az első ezek közül a Garden Loge, Freddie Mercury London nyugati részében álló házának bejárati ajtaja volt. A rajongók által grafittivel telerajzolt ajtó 412 750 fontért kelt el.