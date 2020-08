Rekordmennyiségű hasist találtak egy Marokkóból érkező kamionban a spanyol hatóságok

A varsói székhelyű ügynökség tájékoztatása szerint a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében behajózott, a menetlevélben üresnek feltüntetett kamion a marokkói Tangerből érkezett. A rakterében kialakított rejtett rekeszben 430 gondosan becsomagolt dobozban leltek a csempészett kábítószerre. A marokkói rendszámú kamion vezetőjét előállították.

A portugál hatóságok drogkereső kutyáinak segítségével megtalált kábítószer feketepiaci értéke 26 millió euró.

Last weekend, a #Frontex canine team from Portugal helped the Spanish authorities to confiscate record 4.6 tonnes of hashish with a street value of EUR 26 million at the port of Algeciras #StrongerTogether https://t.co/665BzOPHFP pic.twitter.com/rkhWBj3Lbk