Rekordmértékben drágul egy újabb élelmiszer, aminek nagyon nem fogunk örülni

2011 óta most a legmagasabb a kávé piaci ára – ennek oka az időjárás, illetve az aktuális logisztikai problémák.

Fotó: TASR - illusztráció

„A helyzet számunkra rendkívül súlyos. A kávé ára rekordokat dönt, és semmi nem utal arra, hogy ez változik” – mondta a Hospodárske novinynek Viliam Matušek, a poprádi BOP (Baliarne obchodu Poprad) csomagolóvállalat marketingigazgatója, aki nemcsak a kávé piaci árának növekedésére, hanem a gyártási költségek emelkedésére is rámutatott.

A kávé piaci ára jelenleg 2,33 euró körül mozog libránként, ami 450 grammnak felel meg. A tavaly februári árakkal összehasonlítva 93 százalékos drágulást tapasztalunk.

A lap ezért utánajárt, hogy mi okozza a kávé rekordmértékű drágulását. Mint minden földművelési ágazatban, a kávé esetében is jelentős befolyásoló tényező az időjárás, ami tavaly nem kedvezett a termesztésnek – magyarázta a HN-nek Jiří Cihlář a Next Finance elemzője.

Emellett más ágazatokhoz hasonlóan ebben is nagy szerepet játszott az ellátási lánc lelassulása. Mivel a kávét elsősorban hajókkal szállítják, a növekvő szállítási költségek mellett a hosszabb várakozási idő is közbeszólt. Ezzel párhuzamosan nőtt az energia és a csomagolóanyagok ára is.

Pozitív hír azonban az idén már viszonylag kedvező időjárás Dél-Amerikában, Brazíliában, amely a világ első számú kávétermelője, éppen ezért a terméskilátások is biztatóak a közeljövőre nézve.

A piaci ár növekedését a hazai kereskedők is megérezték. Marek Fajčík, az EBENICA COFFEE kávépörkölő tulajdonosa a lapnak elmondta, jelentősen nőtt a nyersanyag, a nem pörkölt kávé ára, bizonyos esetekben több mint a duplájára. Peter Šebeščák, a Fabbrica coffee vállalat képviselője szerint azonban az energiaárak emelkedését érezték meg ennél is nagyobb mértékben.

A poprádi BOP igazgatója hozzátette, amellett, hogy nincs egyetlen olyan tényező, amely ne drágult volna, vannak csomagolóanyagok, amelyekre már több mint 50 hete várnak.



(HNonline.sk)