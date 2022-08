Rekordmértékben drágult ez a három alapélelmiszer a szlovákiai üzletekben – mikor javulhat a helyzet?

Már hónapok óta jellemző a rohamos drágulás Szlovákiában. Az energia- és az üzemanyagárak mellett az egyre növekvő élelmiszerárak is megviselik az emberek pénztárcáját.

Fotó: TASR - illusztráció

A szlovák Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint 13,6%-os volt az éves infláció 2022 júliusában, a havi infláció pedig 0,8%-os. A hivatal adatai szerint a fogyasztói árak emelkedése már az ötödik egymást követő hónapon át volt két számjegyű. A háztartások számára a legnagyobb kiadást az élelmiszer-vásárlás jelenti, valamint a lakhatási költségek, beleértve az energiaárakat, amelyek éves szinten közel az ötödével drágultak. Júliusban főleg a szilárd tüzelőanyagok, valamint a hús és a kenyér drágult, csökkent viszont az üzemanyagok ára.

A TVNoviny.sk azt írja, három alapélelmiszer drágult rekordmértékben a szlovákiai üzletek polcain, ez pedig az olaj, az edami sajt, valamint a marhahús.

Míg az olajat egy évvel ezelőtt 1,9 euróért vettük, most átlagosan 3,5 euróba kerül litere. Az edami sajt kilogrammonként csaknem 2,5 euróval drágult az elmúlt évben, egy kiló marhahús pedig már 11,4 euróba kerül, míg egy évvel ezelőtt 9 euró volt.

„Gyorsan növekszik a gabonafélék, a kenyér, a péksütemények és a növényi olajok, de a hús, a tej, a tejtermékek és a tojás ára is. A nyári szezonnak köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek lassabb árnövekedést mutatnak" – mondta a televíziónak Jana Glasová elemző.

A szakértő szerint a helyzet ősszel javulhat, de radikális árcsökkenésre akkor sem számíthatunk.

„Az őszi hónapok beköszöntével az infláció lassulására számítunk, miközben az élelmiszerárak növekedése is mérséklődik majd. Arra is számítunk, hogy az üzemanyagárak enyhe havi csökkenése a következő hónapokban is folytatódni fog" – zárta Glasová.



(tvnoviny.sk)