Rekordszámú egy négyzetméterre eső politikussal kezdetét vette a 41. Csallóközi Vásár

Csütörtökön kezdetét vette a 41. Csallóközi Vásár, az eseményt délután Hájos Zoltán polgármester, Jozef Viskupič megyeelnök és helyettese, Berényi József nyitotta meg. Ha az ilyesmit mérnék, akkor bizonyára ezekben az órákban és napokban volna a legmagasabb az egy négyzetméterre eső politikusok száma

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

Hájos Zoltán a vásárt megnyitó beszéde elején elmondta, a tavalyi jubileumi, negynevedik vásár kiválóan debütált a sokat kritizált felújított szabadidőparkban. "Most is meg vagyok győződve arról, hogy jó ötlet volt megújítani a vásárteret, ezáltal kulturáltabbá és szellősebbé tettük a vásár lebonyolítására alkalmas helyszínt és kiváló helyet létesítettünk a színpadi produkciók megtekintésére is" - adott igazat magának a polgármester, noha a téren egész évben alig van rendezvény. Legutóbb például éppen Peter Pellegrini kampányolt még itt augusztus elején.

Idén már a II. Csallóközi Élménybörzét is a Csaplár VMK előtt tartották meg, noha egy évvel korábban még éppen ennek az idegenforgalmi rendezvénynek a keretein belül vágták át a téren a szalagot. 365 napból tehát továbbra is marad 3, amikor igazán értelmet kap a patinás betonrengeteg, és 362, amikor leginkább rollerező vagy bringázó gyerekek örülnek a nagy sima placcnak.

Visszatérve a vásárba, Hájos elmondta, hogy az kulturális és zenei kínálatával, de látogatottságával is minden más városi és magánjellegű rendezvényt túlszárnyal", ugyanakkor nagyon fontos a hagyományőrző és közösségépítő szerepe is. "Hiszen itt számtalan baráti társaság, rokonok és munkahelyi közösségek tagjai találkoznak és érzik jól magukat egy-egy pohár bor vagy sör mellett. Kiemelte, hogy a vásár idegenforgalmi jelentősége sem csekély, különösen, hogy a szélesebb régióból is érkeznek ide látogatók.

Ezt emelte ki Nagyszombat megye alelnöke, Berényi József is.

"Érdeklődve érkeznek ide a megye más városaiból is, mert ahogy ők mondják, megyünk a magyarok közé szórakozni, bulizni, és ebben még mindig van igazság" - fogalmazott.

Arra is visszaemlékezett, hogy gyerekkorában mindig itt volt az első alkalom, ahol közszervezésben lehetett friss murcit kóstolni. "Ha tehetem, most sem fogom kihagyni ezt az élvezetet" - fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra is, hogy a Csallóközi vásár olyan különleges eseményeket is tartalmaz, minthogy itt tartotta utolsó Budapesten kívüli fellépését tavaly Demjén Ferenc, a programba pedig újra bekerültek szlovákiai magyar fellépők is. Figyelmeztetett, szükség van egy országos magyar tévécsatornára Szlovákiában, hogy a csallóközi és mátyusföldi régió effajta kulturális kincsei más régiókba is eljussanak.

Jozef Viskupič megyeelnök úgy beszélt a Csallóközi Vásárról, mint egy olyan közösségépítő rendezvényről, amely a három legnagyobb tömeget vonzó esemény egyike a megyében. Megdicsérte a teret, övendett a kiváló időnek és programnak, és látta, hogy itt bizony az árusok kellően fel vannak készülve a látogatókra. "Az idei vásárnak sikerülnie kell" - mondta ezek alapján, egyszersmind az Európai Kulturális Örökség hete alkalmából invitálta a vásár látogatóit a megyei fenntartású Csallóközi Múzeumba is, melynek tárlata most ingyen megtekinthető.

(SzT)