Remišová csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal oltana

Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Szlovákiában ne oltsanak olyan vakcinával, amelyet nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Ezt a csütörtök délutáni kormányülés előtt jelentette be, amelynek az egyik témája az orosz Szputnyik vakcina esetleges lekötésének kérdése. Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter is rá akar kérdezni az ülésen, vajon jó-e, ha bármelyik ország bármely oltása Szlovákiába érkezik a szükséges EMA-engedély nélkül.