Remišová csatlakozik Kiska alakulófélben lévő pártjához

Veronika Remišová, Az SZK Nemzeti Tanácsának képviselője és az OĽaNO mozgalom volt frakcióelnöke csatlakozik Andrej Kiska volt köztársasági elnök alakulófélben lévő pártjához (Az Emberekért – Za ľudí). Ezt csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be. Elmondása szerint az új pártban is az eddigi prioritásaival akar tovább foglalkozni. Ezek a korrupció elleni küzdelem, a biztonság, a rendőrség és az ügyészség munkája.

Remišová hozzátette: a változáshoz a kidolgozott program és a szakértők mellett olyan vezetőkre is szükség van, „akik a civakodás helyett együtt tudnak működni, és a hangsúlyt az igényes programra, valamint a jövőbeni partnerekkel való párbeszédre fektetik.” Véleménye szerint Szlovákiának az igazság tiszteletben tartása mellett „konstruktív és energikus politikára” van szüksége, együttműködve a régiókban élő emberekkel. Kiska szerint Remišová a csapatban „a korrupcióellenes küzdelem legerősebb embere”.

Remišová elutasította a spekulációkat, miszerint Az Emberekért párt a Smerrel és Tomáš Drucker volt egészségügy-miniszter és belügyminiszter potenciális új pártjával akarna együtt kormányozni. „Önök tudják, hogy nem azért jöttem a politikába, hogy a Smerrel üljek egy kormányban. Ez teljességgel elfogadhatatlan lenne számomra. Garantálom, hogy nem alakítunk kormányt a Smerrel” – hangsúlyozta. Kiska ezzel összefüggésben felszólította a demokratikus pártok vezetőit, hogy fontolják meg az együttműködést, kommunikáljanak velük, de ne küldözgessenek „mérgezett nyilakat”, amelyekkel csak maguknak ártanak.

Az alakulófélben lévő párt elnöke a továbbiakban bírálta a választási kampányról szóló törvényt, amelyet csütörtökön fogadott el a parlament, és amely bevételkeretet vezet be az egyes pártok számára, illetve megszünteti az ún. harmadik fél által vezetett kampány lehetőségét. Kiska szerint ez a demokrácia megszégyenítése és kigúnyolása, hiszen a törvény azoknak a pártoknak kedvez, amelyek évek óta a parlamentben vannak, ugyanakkor lényegesen korlátozza az új politikai pártok létrejöttét, illetve működését.

A Focus ügynökség csütörtöki felmérésére reagálva, amelynek eredménye szerint Az Emberekért párt a szavazatok 5,2 százalékát szerezné meg, a volt államfő kijelentette: ez egy „fantasztikus szám”, hiszen a felmérést csak néhány nappal azután készítették, hogy bejelentették a párt nevét. „Azt, hogy mennyire reálisak az esélyeink, október elején fogjuk látni” – fűzte hozzá.

Remišová és négy másik képviselő múlt héten jelentették be, hogy a jövő évi parlamenti választáson már nem az OĽaNO színeiben indulnak. Remišová lemondott a frakcióvezetői posztról is. A képviselők többek között azzal indokolták a döntésüket, hogy nem lehet tisztességesen politizálni, ha nem vonják be a döntéshozatalba a különböző régiókban élő embereket is.

