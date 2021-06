Remišová hátralépne, ha Šeliga volna a Za ľudí elnöke

Veronika Remišová, a Za ľudí párt elnöke Juraj Šeliga jelenlegi alelnököt akarta javasolni közös elnökjelöltnek a keddi (június 1.) elnökségi ülésen, majd a pártkongresszuson is.

Juraj Šeliga (Fotó: TASR)

Állítása szerint Mária Kolíková alelnök és társai meg sem hallgatták a javaslatát. Hozzátette: ez a csoport háborút robbantott ki a párton belül, és harc folyik a régiókban is. Remišová amellett, hogy puccsot emlegetett, amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a párt parlamenti frakciója is két táborra szakadt, ami a koalíciós tárgyalásokat is befolyásolhatja.

A pártelnök kiemelte: az volt a célja, hogy a keddi elnökségi ülésen egyöntetű döntés szülessen a közös jelöltet illetően. Úgy véli, ha Kolíková és társai nem távoztak volna az ülésről, valószínűleg sikerült volna megegyezni a pártkongresszus időpontjában és egy konkrét javaslatban is.

Remišová Šeligát tartja a megfelelő közös jelöltnek, mivel nem tartozik egyik táborhoz sem, így a "megbékélés jelöltje" lehet. Elismételte, hogy ha megszületik a megállapodás, ő nem indul az elnöki székért.

A Za ľudí párt Kolíková körül csoportosuló tagjai bizalmatlanságukat fejezték ki a pártelnökkel szemben, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy meg akarják őrizni a koalíciót. Kolíková valamiféle frakciót akar létrehozni a párton belül. Ő és a társai korábban hagyták ott az elnökség keddi ülését a személycserék miatt. Ezen az ülésen kellett volna dönteni a rendkívüli pártkongresszus összehívásáról. Azt, hogy végleg kilépnek-e a pártból, korai kérdésnek tartják.

(TASR)