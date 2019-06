Remišová Kiska mézesmadzagja miatt nem állhatott Matovič mellé

Az "Elszántan" megnevezésű projekt keretében az ellenzéki képviselő a keresztény választópolgárokat terelné egybe, akik tökéletlen keresztényeknek tartják magukat. Erről kívánt beszélni a hétfőre összehívott tájékoztatón, de aztán párttársa, Remišová hiányzása az eseményről ellopta kissé a show-t.

"Az, aki úgy érezte, itt kell lennie a sajtótájékoztatón, az itt van. Aki nem érezte, az nincs. Vagy más teendője van" - így reagált Matovič arra, hogy a parlamenti frakciójának szinte az összes tagja felvonult mögötte a sajtóeseményen, kivéve az a képviselőtársa, akivel kapcsolatban már korábban felmerült, a leköszönő államfő megkörnyékezte, lépjen át a megalakulóban levő tömörülésébe.

"A múlt héten volt egy találkozónk, azon az összejövetelen ott volt Veronika is, semmi ilyet nem mondott" - kommentálta a párt vezetője a kérdést, Remišová elhagyja-e az OĽaNO-t és Kiska pártjához csapódik-e. "Azt mondta, még mindig gondolkodik ezen. És természetesen Kiska mindent megtesz, mézesmadzagot huzigál az orra előtt. Nagyra értékelem, hogy Grendel Gábor itt van velünk, hasonló mézesmadzagot húztak el előtte is, de megbirkózott vele" - véli Matovič, aki hozzátette: "Természetesen szeretnénk, ha velünk maradna, de döntést kell hoznia, már a hozzá legközelebb állókat is zavarja a tétovázása. Szeretnénk, ha ellenállna a kísértésnek, ahogy azt is szeretnénk, ha Kiska férfiként és nem nyámnyilaként viselkedne".

(DenníkN)