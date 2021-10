Remišová leszögezte, a javasolt bírósági térkép nem elegendő, a pártja nem fogja támogatni

A jelenleg javasolt bírósági térkép nem elegendő, a Za ľudí nem fog mellette szavazni. Nem oldja meg az igazságszolgáltatás legnagyobb problémáit. Ezt Veronika Remišová, a párt vezetője és miniszterelnök-helyettes jelentette be vasárnap az RTVS O 5 minút 12 című műsorában.

Veronika Remišová (TASR)

„Ebben a formában nem szavazunk az igazságügyi reformra. Szlovákiának drasztikus igazságügyi reformra van szüksége“

– mondta Remišová. Szerinte a bemutatott változat nem oldja meg az igazságszolgáltatás egyik legnagyobb problémáját, a bírósági eljárások aránytalanul hosszadalmas lefolyását. A bírósági korrupció visszaszorításával is foglalkozni kell. A négy bíróság megszüntetését pedig nem tekinti reformnak.

Azt is megjegyezte, ha Szlovákiát előre akarjuk vinni, az országnak reformra van szüksége, beleértve az egészségügyet is. Szerinte a koalíciónak a Sme rodina párttal is meg kell állapodnia. Hipotetikusnak nevezte azt a kérdést, hogy sajnálják -e, hogy Kollárt bevették a koalícióba.

A javasolt egészségügyi reform az ellenzéknek sincs ínyére. Juraj Blanár (Smer-SD) a parlament alelnöke megismételte véleményüket, miszerint a reform szembemegy az emberekkel.

Kiemelte, hogy a koalíció csak a reformok benyújtása terén képes versenyezni, de egyiket sem tudja befejezni. Szerinte az egészségügyi reform során a kormány csak ígérget.

A jelenlegi járványhelyzet kapcsán Remišová rámutatott, hogy ez az emberek személyes és kollektív felelőssége egyaránt. Az állam és a politikusok feladata, hogy önmaguk, környezetük és az állam gazdaságának védelmére ösztönözzék az embereket.

A Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterrel (OĽaNO-jelölt) való együttműködást konstruktívnak nevezte. Azonban szeretne beszélni vele egy tanácsadó vonal létrehozásáról. A kormány hitelességét nem tartja döntő tényezőnek az oltás kapcsán.

Blanár szerint a kormány felelős a kialakult helyzetért, problémát lát annak alacsony hitelességében.

Hiányzik az állampolgárokkal szembeni nyílt kommunikáció, a kritika továbbá az oltási lottót sem kerülte el. „Szégyenről és botrányról” beszél. Arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nem hiszik el, hogy az oltás szabadság, és becsapva érzik magukat. Szerinte már késő egy tanácsadó vonalat nyitni.

Remišová úgy gondolja, hogy az állami támogatásokkal való visszaélés problematikája is megoldódik. Arra a kérdésre, hogy Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter vállalja-e a felelősséget, nem válaszolt közvetlenül, rámutatott: maga a miniszter utalta az ügyet a rendőrségre.

Blanár szerint viszont a munkaügyi tárca vezetője a felelős, ezért javaslatot készítenek a visszahívására.

TASR