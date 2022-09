Remišová: örülni fogok, ha a jó törvényjavaslatainkat megszavazzák a Hlas, az Sas és a Smer képviselői is – Interjú

Nehezen indult a parlament szeptemberi ülése, amely már kisebbségben találta a kormánykoalíciót. Az obstrukciójával előbb az SaS, majd a Sme rodina mutatta meg, hogy nem lesz egyszerű a parlamenti munka. Veronika Remišová miniszterelnök-helyettessel, a Za ľudí elnökével a kisebbségi kormány helyzetéről beszélgettünk.

Fotó: TASR

A kormánykoalíció kisebbségben bukdácsol a parlamentben, hol az SaS, hol pedig a Sme rodina blokkolja a törvényhozást. Milyen jövőt jósol a Heger-kabinetnek?

A legfontosabb a kormány munkájának eredménye. Látjuk, hogy a kormányban és a parlamentben is sikerült elfogadnunk fontos törvényeket. Elég, ha csak a saját hatáskörömbe tartozó, vagy a mi képviselőink által beterjesztett jogszabályokat említeném: elfogadtuk az e-governmentről szóló törvényt, amely jelentősen megkönnyíti az emberek életét és csökkenti a bürokráciát. Ezt a törvényt például 93 szavazattal fogadta el a parlament, és az SaS is támogatta. Jana Žitňanská képviselőnk hat törvényt terjesztett be, amelyek az egészségkárosodottaknak segítenek, mindegyiket elfogadta a parlament, a teljes politikai paletta támogatásával. Most tárgyalja a parlament az energetikai törvényt, amely nagyon fontos az energiaválság miatt, én bízom benne, hogy ezt is el fogja fogadni a parlament. Vagyis a parlament működik, a képviselők fontos törvényeket fogadnak el.

Amikor éppen működik, és nem obstruálnak a képviselők.

Az obstrukciót nem tartom képviselői alapjognak.

A képviselőnek királyi fizetése van, és nem azért kapja ezt a fizetést, hogy obstruáljon. Ő az alkotmányra esküdött fel, arra, hogy csak a Szlovák Köztársaság polgárainak érdekeit tartja szem előtt, és ennek megfelelően cselekszik.

A szeptemberi ülést előbb az SaS obstruálta, majd csütörtökön a Sme rodina és maga Boris Kollár házelnök blokkolta a törvényhozás munkáját. Az SaS obstrukciója érthető, hiszen ellenzéki pártként próbálgatja a lehetőségeit, de mit szól ahhoz, hogy Boris Kollár is ehhez az eszközhöz nyúlt, és feltehetően a 363-as paragrafus miatt?

Ami a 363-as paragrafust illeti, előbb Vetrák képviselő (OĽaNO – szerk. megj.) javaslatáról szavazott a parlament. Ezt mi támogattuk, mert szeretnénk elérni a főügyész ezen jogkörének szűkítését. Sajnos ez a javaslat egy szavazat híján elbukott. Azt tudjuk, hogy a Sme rodina a büntetőtörvénykönyvnek ezt a módosítását nem támogatja, velük nem számolhatunk.

A Sme rodina az SaS hasonló célú javaslatát is blokkolta legutóbb, csütörtökön. Önök támogatják Sulíkék javaslatát, a keddi szavazásnál igennel voksolnak?

Igen, első olvasatban mindenképpen támogatjuk az SaS javaslatát, de a második olvasatban lesznek módosító indítványaink. Kérdés, hogy eljut-e a második olvasatig ez a javaslat, mivel minden ellenzéki párt és a Sme rodina is ellenzi. Ez nem új téma, már két és fél éve napirenden van, meglátjuk a szavazáskor. Viszont számomra fontosabb, hogy jelenleg, az energiaválság és a magas infláció idején az energetikai törvényt fogadja el a parlament.

A koalíció működéséhez, a törvények elfogadásához többséget kell szerezni, amihez vagy volt koalíciós partnerükkel, az SaS-szel vagy a többi ellenzéki párttal, a Smerrel, a Hlassal és a szélsőségesekkel kell tárgyalniuk. Milyen a viszonyuk ezekkel a pártokkal, képviselőkkel?

Mi a jelenlegi helyzetben minél szélesebb politikai megegyezésre törekszünk. Mint említettem, az én hatáskörömbe tartozó törvény, az e-government esetében is ez történt, ott az SaS-szel találtuk meg a közös hangot. Žitňanská képviselőasszony törvényeit szinte az összes parlamenti párt támogatta. Vagyis most a legfontosabb az együttműködés keresése. Bízom benne, hogy ebben a nehéz helyzetben, amiben jelenleg Szlovákia és az egész Európai Unió is van, egyetlen képviselő sem csak a saját, szűk politikai érdekeit fogja nézni. Az obstrukcióval nem a kormánynak, nem nekem vagy egy másik kormánytagnak tesznek rosszat, hanem Szlovákia lakosságának.

Tehát nem zárja ki az együttműködést a törvények elfogadása kapcsán a Smerrel, a Hlasszal és a szélsőséges képviselőkkel sem?

Én örülni fogok, ha a jó törvényeket megszavazzák a Hlas, az Sas és a Smer képviselői is. Őszintén szólva, a fasiszta képviselőkkel nem foglalkozom. Velük nem tárgyalunk, nem kérjük a támogatásukat.

De a Smer és a Hlas képviselőivel tárgyalnak, fognak tárgyalni?

Mi, a Za ľudí az általunk előterjesztett törvények elfogadása érdekében elsődlegesen az SaS képviselőivel tárgyalunk.

Lajos P. János