Remišováék azt akarják, hogy vizsgálják meg a személyi számok eltörlésével kapcsolatos tendert

Veronika Remišová a párt nevében hétfőn kijelentette: a belügyminisztérium semmiféle költségbecslést nem hozott nyilvánosságra. Remišová egyben felszólította Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfőt, hogy állítsa le az intézkedést. Az ellenzéki politikus főleg azt kifogásolja, hogy egy ilyen méretű állami megrendelést közvetlenül a parlamenti választások előtt akarnak lebonyolítani.

Remišová rámutatott: a belügyi tárca még 2014-ben kötött szerződést az átálláshoz szükséges rendszert biztosító beszállítóval, de Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter máig nem tette közzé az ajánlattételi dokumentációt. Emellett azt is bírálta, hogy a belügyi tárca a vonatkozó törvénymódosítások előkészítéséért is fizetett a beszállítónak. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy magán IT társaság javasoljon törvénymódosítást a belügyminisztérium helyett” – fűzte hozzá.

„A kész informatikai rendszer négy éve hever valahol a szekrényben, most pedig röviddel a választások előtt a miniszter asszony előáll a javaslattal, hogy azonnal indítsák be az egész rendszert” – jegyezte meg Remišová. Hozzátette: a nem hivatalos becslések szerint az új azonosító számok bevezetése több százmillió euróba kerülne.

Andrej Kiska volt államfő és pártelnök szerint az ilyen horderejű változásokról már az új kormánynak kellene döntenie a jövő évi választások után.

A belügyi tárca javaslata értelmében a személyi számot a természetes személyek jelentéstartalommal nem bíró azonosító száma váltaná fel. Emellett bevezetnének egy ún. szektorazonosítót is, amellyel az egyes intézmények látnák el az ügyfeleiket. A vonatkozó jogszabály 2020. április 1-jével lépne hatályba. Az új azonosító rendszer 2030-ban váltaná fel teljes mértékben a régit.



TASR/para