Rémisztő sárkány lehetett Ausztrália legnagyobb repülő hüllője (FOTÓ)

Egy csaknem hétméteres szárnyfesztávolságú pteroszaurusz maradványait tárták fel, mely a kontinens legnagyobb repülő hüllője lehetett. Az újonnan felfedezett faj a Thapunngaka shawi tudományos nevet kapta.

A leleten végzett vizsgálatok eredményét a Journal of Vertebrate Paleontology című tudományos lapban mutatták be.

A pteroszaurusz a mai Queensland állam kietlen vidékeinek nagy részét egykor borító Eromanga-beltenger területén repkedhetett. Dárdaszerű csőrével könnyedén kapta ki a halakat a tengerből - írja a CNN.

Fotó: University of Queensland

A szakértők, köztük Tim Richards, a Queenslandi Egyetem tudósa, egy állkapocs-fosszíliát vizsgáltak, melyet a Richmondtól északnyugatra lévő kőfejtőben talált 2011 júniusában egy Len Shaw nevű aranybányász.

Our paper describing a new crested anhanguerian pterosaur from the Lower Cretaceous Toolebuc Fm of NW Qld is out today in @JVP_vertpaleo. Thapunngaka means 'spear mouth' in Wanamara, the language of the people on whose Country the fossils were found. #UQ https://t.co/kb0HX16hq1 pic.twitter.com/iRiwwjMvrR