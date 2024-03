Rend, fegyelem és tisztelet az alapja mindennek – ezt vallja a keszegfalvi Seishin Karate Klub

A Seishin Karate Klub tavaly februárjában lett 25 éves. Az évfordulót a 2023-as évzáró gyűlésükön, azaz decemberben ünnepelték meg. Markovics Jánossal, a klub alapítójával és vezetőjével a Kyokushin karatéról, annak előnyeiről, illetve a karate klub életéről beszélgettünk.

Cséfalvay Á. András felvételei - Továbbiakért kattints!

1998-ban indult a klub annak alapítója lakhelyén, Keszegfalván. Az évek során egyre gyarapodott a helyszíneik száma, jelenleg öt településen működik a Seishin Karate Klub: Keszegfalván, Dunaszerdahelyen, Ekecsen, Nemesócsán, Ekelen és most indul új tanfolyam Hetényen. Tanoncaik többségét a gyerekek teszik ki, de van néhány felnőtt karatéka is a köreikben, akik közül többen már edzőként is tevékenykednek a klubban.

A karate klub, mint azt fentebb említettük, már 25 éve sikeresen működik. Markovics János, a klub vezetője sikerük titkát az edzőik folyamatos önfejlesztésében látja. „Rendre járunk továbbképzésekre.

Az edzők állandóan fejlesztik magukat. Úgy hiszem, ez az egyik legfontosabb kulcsa a dolognak. Mint minden más, a sporttudomány is eszméletlen gyorsan fejlődik, így nekünk is tartanunk kell a lépést”

– húzta alá János, aki 1992-ben kezdett el harcművészetekkel foglalkozni. Akkor még egy másik harcművészetet, a Kobudót űzte, egy évvel később pedig belekóstolt a Kyokushin karate világába, amit azóta is szívvel-lélekkel csinál.

Mint minden sport, így a karate is egyrészt a mozgás örömét adja, ugyanakkor János elmondása szerint ennél az ágazatnál sokkal többről van szó. A diákjaikat rendre, fegyelemre és tiszteletadásra tanítja. „Ezek azok a dolgok, amik szerintem a mai világból egy picit hiányoznak. Azt vallom, hogy rend a lelke mindennek. Tény és való, hogy például egy fociedzéshez képest nálunk nagyobb a szigor, de rend és fegyelem nélkül nem lehet karateedzést tartani” – tette hozzá. János ugyanakkor azt is elárulta, bár megkövetelik a fegyelmet tanoncaiktól, nagyon játékos módon tanítják őket. „Olyan játékos módon próbáljuk a gyerekeket fejleszteni, hogy ha egy kezdő bejön hozzánk, nem is biztos, hogy észreveszi, hogy karatén van. Az elején még sokkal lazább a hozzáállásunk. Nem a fegyelem terén, hanem a karatemozgás tekintetében. Ilyenkor még kevesebb a tényleges karatemozgás, többségben vannak a fejlesztőmozgások és játékok. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy erre óriási szükség van.

Jelenleg ott tartunk, hogy tízből hét gyerek figyelemzavaros. Ezek a dolgok mozgáson keresztül nagyon szépen javíthatók, fejleszthetők.

Viszont, ha ez nincs meg, akkor hiába is akarnék karatét tanítani. Azt gondolom, hogy az, hogy ilyen formában igyekszünk hozzáállni és foglalkozni a hozzánk járó gyerekekkel, szintén hozzásegít bennünket a sikerhez” – fejtette ki a klubvezető.

Munkájukra a következeteség is jellemző. Minden csoportjuknak heti két alkalommal tartanak edzést. „Ahhoz, hogy valami rögzüljön, azt az anyagot 48 órán belül ismételni kell. Mi ez alapján építjük fel az edzéseinket. Tehát például, amit kedden tanítunk, azt csütörtökön átismételjük.”

A Seishin Karate Klub fontosnak tartja a versenyeket, ám senkire nem erőltetik rá, hogy megmérettesse magát. A 2023-as évben összesen 114 érmet gyűjtöttek, János mégis azt vallja, nem az érmek száma a fontos. „Azt kell nézni, hogy egy gyerek magához képest mérve mennyit fejlődött. Tehát lehet, hogy egy diák mondjuk harmadik helyezést ér el, de mégis sokkal többet fejlődött, mint az, aki az első helyen végzett.

Az érmek ezért kicsit becsapósak. Inkább az lenne a fontos, hogy az egyes övvizsgák között mennyit fejlődik valaki. Mi az egyénre koncentrálunk, nem pedig a dobogós helyezések számára.

Ettől függetlenül persze fontosak a versenyek is, hiszen puding próbája az evés, vagyis, amit egy diák az edzésen tanul, azt egy versenyen próbálhatja ki élesben.”

Az elmúlt 25 évben számtalan kiváló eredményt elértek a karatékák, melyek közül Markovics János a legemlékezetesebbnek az Európa-bajnoki dobogós helyezéseket tartja. A klubnak hét tanonca van, akik már álltak az Európa-bajnokság dobogóján. A legelső ilyen díjat 2004-ben, Bulgáriában szerezték, a legutóbbit pedig 2019-ben Prágában. A klubvezető továbbá kiemelkedő sikernek tartja a lengyelországi Rzeszów városában megrendezett Kárpátia Kupa Nemzetközi karate versenyen elért eredményeiket is. Tíz ország 64 klubja vett részt ezen, amikor klubszinten a másodikok lettek. Az utóbb említett versenyen egyébként több alkalommal vett részt a Seishin Karate Klub, s rendre szép eredménnyel tértek haza.

A klub idén sem tervez lustálkodni, már most szinte tele van a naptáruk: egyebek mellett versenyekre, övvizsgákra készülnek, táborokat és emlékversenyt szerveznek.

„Ez az életvitel igényel egy elég komoly feszességet az edző részéről, de azon sportolók részéről egyaránt, akik tényleg komolyan veszik ezt a sportot”

– zárta beszélgetésünket Markovics János.

Szlávik Cyntia