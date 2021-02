Rendeljen virágcsokrot, virágdobozt vagy ajándékkosarat Valentin-napra – egyszerűen, akár kiszállítással is!

A katolikus naptár szerint február 14. Szent Bálint napja. Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje. A szerelmesek napjaként ismert Valentin- vagy Bálint-nap a 20. század végétől vált világszerte elterjedt "szerelmes ünneppé", mára pedig a szeretet egyetemes ünnepnapjává. A Valentin-nap nagyszerű alkalom, hogy kimutassuk szeretteinknek, hogy milyen fontosak számunkra. Éppen ezért ezen a napon az emberek világszerte virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket, szeretteiket. A koronavírus-járvány viszont nem csupán az emberi kapcsolatokat változtatta meg világszerte, átalakította vásárlási szokásainkat is. Ám ahogy az igaz szerelem legyőzi a távolságot, úgy az IRIS FLOWERS virágküldő szolgálata is lehetővé teszi, hogy idén is feledhetetlenné varázsolhassa kedvese számára a Valentin-napot.

Sokunkban felmerül a kérdés, hogy vajon milyen virágot válasszunk Valentin-napra?

A klasszikus vörös rózsán – virágdobozban vagy csokorba kötve – kívül választhat tulipánt vagy vegyes csokrot, amely lehet klasszikus csokor, tűzött kompozíció – virágdoboz – vagy virágkosár. Fontos kérdés lehet az is, hogy milyen színű virágot válasszunk. Ma már nemcsak vöröset, bordót illik ajándékozni, a piros mellett hódít a rózsaszín is, de akár egy vegyes színű csokor is remek választás. Aki pedig nem szeretne vágott virágot ajándékozni, bátran válasszon cserepeset, például orchideát!

Valentin-napi virágcsokor, virágdoboz vagy ajándékkosár egyszerűen, akár kiszállítással!

Rendeljen egyszerűen egy csodaszép virágcsokrot, virág- vagy ajándékkosarat, virágdobozt a közelgő Valentin-nap alkalmából, az Iris Flowers csapata pedig kiszállítja a címzettnek az Ön nevében. Bár a kialakult járványügyi helyzet miatt az Iris Flowers üzletei zárva tartanak, rendeléseket továbbra is fogadnak és kiszállítják azt, vagy előzetes egyeztetés alapján személyesen üzleteikben is átvehetőek.

Adja le rendelését a közelgő Valentin-napra 2021. február 7-ig, és azonnali 10% kedvezményt biztosítanak megrendelése végösszegéből! Ráadásul a kiszállítás Bősön, Nagymegyeren és Somorján INGYENES!

Az Iris Flowers aktuális és folyamatosan bővülő Valentin-napi kínálata megtekinthető a Facebook-oldalukon!

Megrendeléseiket a következő telefonszámon fogadják: +421 911 540 218

Elérhetőségek:

Iris Flowers

Bős - Somorja - Nagymegyer

tel.: +421 911 540 218

e-mail: info@boal.sk

web: www.irisflowers.sk

(PR-cikk)