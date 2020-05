Rendhagyó dupla számmal jelent meg az ÚJ NŐ április–májusi lapszáma

A címlapon a koronavírus és Kurucz Klaudia.

A Divat rovatban a nő hét arcát mutatjuk be karantén idején. Hagymadivat Vanicsek Rékával. Virágba borult az almáskert, a természet és a parkok – fotósaink megörökítették. A tavasz hírnöke a medvehagyma. Kukkónia-farmon jártunk. Lányos fiúkról mesél kolléganőnk, Szlávik Cyntia. Kielemeztük a modern férfiakat. Hogyan kapcsolódunk? Ennek is utánajártunk. A szoptatás és annak problémái: Štefkovič Patasi Ági szoptatási tanácsadót kérdeztük. Milyen a szétnyílt hasizom? Az alattomos PCOS – ezekről is olvashatnak legfrissebb dupla számunkban. Karanténedzés Rajcsányi Patrikkal. Bemutatjuk a börtönlelkészt, Antal Évát, aki reményt visz a cellák közé. A pozsonypüspöki szociális otthon igazgatója, Kósa Marián szerint minden ember adni akar. Bemutatkozik Balla Réka, a táncos lábú világjáró fiatal. Petra Selzáková, a zero waste nagykövete észszerű tanácsokkal látja el olvasóinkat. Az Otthon rovatban betekintést nyerhetnek lapmenedzserünk, Darnay Krisztina otthonába. Milyen az oltszakadáti kakasütés és a csíkszentdomokosi búzaszentelés? Hogyan kapcsolódik sárkányölő Szent György a lovagrendhez? Ezekre is választ kap a magazinból. Antal Ági bemutatja, milyen az ízletes kovászos kenyér. A karanténcikkekből megismerhetik a karanténlelkeket, a járványok történetét, ki az a tiszti főorvos és milyen a szerelem járvány idején. Olvashatnak a nővérek készenléti állapotáról és arról is, milyen volt a bezártság a Princess Diamond fedélzetén és Olaszországban. Vladimír Krčméry professzor pedig betekintést ad a munkájába és a lelkébe.

