Rendhagyó gyereknap Komáromban

Bár a járványhelyzet fokozatosan javul, a június elsején tartott gyermeknap a korlátozások miatt nem valósul meg megszokott formájában Komáromban. Ennek ellenére sok meglepetésre és programra számíthatnak a szülők és a gyerekek a városban és a külterületeken is.

-illusztráció-

A város önkormányzata ezer gombóc fagyit biztosít a belvárosban a legkisebbeknek június elsején, majd a hét folyamán játékok és más programok is várják a családokat. Ezekben önállóan lehet majd részt venni, hogy ne legyen túl nagy csoportosulás.

A gyermeknapi fesztivált hagyományosan a Villa Camarum polgári társulás szervezi, azonban most csak részlegesen tartják meg. A Komálom fesztivál helyett megszületett a Komálom Lite, kisebb programokkal, viszont augusztusban terveznek egy pótfesztivált is. A Komálom Lite-ot vasárnap, június 6-án szervezik meg.

A fesztivál helyszíne a Holt-vágon lesz, ott várják majd a gyerekeket. Kellő távolságban leterített pokrócokon lehet majd pihenni, többek között fellép Korpás Éva is, illetve ringatóra is lehet számítani Süll Kingával. Egyéb gyermekbarát programokra is sor kerül.

Ezen kívül Őrsújfalun és Kaván is szerveznek családi napot, itt is a gyermekek alkotják a középpontot. Minden programról és időpontjáról a város honlapján (www.komarno.sk), illetve facebook oldalán elérhető részletesebb információ.