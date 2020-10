Rendhagyó idegenforgalmi nap a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában

Rendhagyó módon zajlott a távoktatás megkezdése előtti utolsó tanítási nap a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában.

A többi képért KATT a fotóra!

Idegenforgalmi napot tartottunk, melynek keretén belül nagyon sok érdekességgel ismerkedhettek meg a diákok, akik aktív és érdeklődő résztvevői voltak a rendezvénynek.

Miért utaztak az emberek már az ókorban is? És mi az a karavánszeráj? Többek közt ezekre a kérdésekre kerestük közösen a választ diákjainkkal az idegenforgalmi nap szakóráinak keretén belül. A szakmai nap célja az volt, hogy bővítsük és elmélyítsük diákjaink idegenforgalmi ismereteit, akiknek játékos feladatok segítségével lehetőségük nyílt alkalmazni a tanultakat. Előkerültek többek közt a vaktérkép, az álomtérkép, a szókereső, a puzzle, a pexeso, valamint az országokat és zászlókat párosító feladatok is. Az egyes feladatok teljesítése után közös plakátkészítésre került sor.

Diákjaink maguk is készültek prezentációkkal, ismertetve egyes nemzetek konyháit, nemzeti ételeit. Külön figyelmet fordítottak a magyar és szlovák konyha tradicionális alapanyagainak és receptjeinek bemutatására is. Megismerkedtek az első európai szállodákkal, melyek számos történelmi eseménynek biztosítottak helyszínt. Nem hagytuk ki Szlovákia patináns hoteljeit sem, melyek története külön-külön is izgalmas témául szolgálhat.

Melyik az a mai napig működő szálloda, ahova II. Vilmos is átjárt fürödni? És milyenek a kapszula- vagy barlangszállodák, illetve az igluhotelek? A tanárok igyekeztek ilyen és ehhez hasonló kérdésekre választ adva érdekessé tenni a napot, ami sikerült is nekik.

Orbán Mária, az iskola szaktanára