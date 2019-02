Rendkívüli állapotot hirdet ki Trump, hogy megépülhessen a fal a mexikói határon

"Aláírom a rendkívüli állapotot, ilyet már korábban is sokszor aláírtak, 1977 óta más elnökök is hirdettek rendkívüli állapotot" - fogalmazott Donald Trump a Fehér Ház Rózsakertjében tartott sajtókonferencián.

Az elnök leszögezte: nem egyszerűen azért kell megépíteni a falat az amerikai-mexikói határon, mert ez szerepelt a választási ígéretei között, hanem mert a déli határokon keresztül - mint fogalmazott - "kábítószerek, emberkereskedők és bűnöző bandák ömlenek az országba". Hozzátette: "nem ellenőrizzük a határainkat". Később, újságírói kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta: "ahol nincsenek államhatárok, ott nincs állam sem".

Donald Trump hangsúlyozta, hogy "nemzetbiztonsági válság van a déli határon", és hozzátette, hogy ezt mindenki tudja, kiemelte Nancy Pelosi demokrata párti házelnök és Chuck Schumer a demokraták kisebbségi szenátusi frakcióvezetője nevét.

Közölte: arra számít, hogy döntését bírósági úton támadják meg. Mint fogalmazott: a kormányzat veszíteni fog, azután a fellebbviteli bíróságon is veszít, de az ügy az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságra kerül majd, és ott a kormányzatnak adnak majd igazat. Utalt az egyes országra vonatkozó átmeneti beutazási tilalomról szóló korábbi elnöki rendeletére, amelyet szintén megtámadtak, de végül a legfelsőbb bíróság a kormányzatnak adott igazat.

Donald Trump megerősítette azokat a péntek reggeli sajtóértesüléseket, amelyek szerint a falépítésre szánt pénzt részben a védelmi minisztérium költségvetéséből csoportosítja át. Azt hangoztatta, hogy néhány tábornok szerint a falépítés fontosabb, mint azok a célok, amelyekre a minisztérium egyébként költené az átcsoportosított összeget.

A sajtókonferencia közben - amikor beszéde után az elnök már a kérdésekre válaszolt - Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője Twitteren tette közzé azt a fekete-fehér fotót, amelyen Donald Trump aláírja a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló elnöki rendeletet.

A sajtókonferencia kezdetén egyébként Trump kitért a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokra és Szíriára is. Közölte: 24 órán belül bejelentést tesz az Iszlám Állam nevű terrorszervezet és az úgynevezett "kalifátus" megsemmisítéséről. Bejelentette azt is, hogy az amerikai-kínai tárgyalások Pekingben jól haladnak, elképzelhetőnek tartja a március 1-jei határidő módosítását is.

Az elnök sajtókonferenciája után percekkel a Demokrata Párt két kongresszusi vezetője, Nancy Pelosi házelnök és Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető bejelentette: a kongresszusban és a bíróságokon "minden rendelkezésre álló" eszközt igénybe vesznek az elnök tervének megakadályozására. A két politikus úgy vélte, hogy a rendkívüli állapot "törvényellenes" és megfosztja a kongresszust a költségvetési kiadások ellenőrzésének jogától. "A kongresszus nem hagyhatja, hogy az elnök megtépázza az alkotmányt".

Közös közleményében Pelosi és Schumer megismételte korábbi álláspontját, miszerint a déli határokon "nincs rendkívüli állapot". Sürgették republikánus kollégáikat is, hogy lépjenek fel az elnöki döntés ellen.

Közben New York állam ügyésze jelezte, hogy jogi úton támadja meg a rendkívüli állapot kihirdetését. "Nem fogjuk eltűrni e hatalmi visszaélést, a rendelkezésünkre álló összes jogi eszközzel ellen fogunk állni" - írta közleményében Letitia James demokrata ügyész.

MTI