Rendkívüli ülést akar az ellenzék, mert a belügyminiszter egy nemzetközileg körözött bűnözővel szerepelt egy műsorban

A parlament védelmi és biztonsági bizottságának rendkívüli összehívását követeli az ellenzék, az ülésen Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminisztert hallgatnák meg.

Šutaj Eštok ugyanis közösen szerepelt egy műsorban a nemzetközileg körözött Daniel B.-vel. Juraj Krúpa (SaS), a bizottság tagja teljesen elfogadhatatlannak tartja a belügyminiszter viselkedését – tájékoztatta a TASR-t Ondrej Šprlák, az SaS szóvivője. A belügyminiszter elmegy a bizottsági ülésre - közölte a tárca sajtóosztálya.

„A bűnüldöző szervekbe vetett bizalom aláásása, hogy a belügyminiszter nemzetközileg körözött bűnözővel szerepel egy műsorban, akinek a kiadatását követeli Szlovákia, hogy bíróság elé állíthassa. Ráadásul ez az ember rendőrök nevét és lakcímét árulta el, amivel veszélybe sodorta őket.

Ahelyett, hogy Šutaj Eštok elhatárolódott volna ettől, együtt konspirált, és nevetgélt a körözött személlyel a Különleges Ügyészség megszüntetésén” – jelentette ki Krúpa.

„Annak ellenére, hogy az ellenzék egy újabb próbálkozásáról van szó, amivel a választási kampányban akarja láttatni magát és támogatni a jelöltjét, a belügyminiszter részt vesz a bizottság ülését” – közölte a TASR-rel a minisztérium sajtóosztálya.

Ha a bizottság határozatképtelen lesz és az ülés meghiúsul a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt, az ellenzék kész további lépéseket tenni, fűzte hozzá Branislav Gröhling, az SaS elnöke.

A belügyminiszter korábban úgy reagált a műsorban való szereplésével kapcsolatos bírálatokra, hogy az alternatív médiákban is szükség van a tájékoztatásra. Emellett az ártatlanság vélelmére hivatkozott, ami mindenkire vonatkozik a jogerős bírósági ítéletig. Hozzátette, amikor elfogadta a műsorba való meghívást, nem tudta pontosan, hogyan fog lezajlani. A beszélgetésbe körülbelül ötvenen kapcsolódtak be, a körözött személy az interneten keresztül. Šutaj Eštok leszögezte, elutasítja a szélsőséges nézeteket. A belügyminisztert az SaS, a PS, a KDH és a Slovensko mozgalom is bírálta a műsor miatt.



