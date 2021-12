A rendőrök csütörtökön megmutathatják, hogy nem csak békés mentősöket tudnak bevinni

A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, mindegy, hogy politikus, újságíró, mentős vagy orvos az illető. Ha kijárási tilalom van, és tilos a gyülekezés, akkor a rendőrség kérdőre vonhatja azokat, akik összegyűlnek, hogy tiltakozzanak, akik „tömegrendezvényt” tartanak. Ha ellenállnak, akkor akár le is tartóztathatja őket, vagy beviheti kihallgatásra. Nemcsak a mentőst , hanem Robert Ficót is!

Mint ahogyan tette ezt a rendőrség kedden azzal a két mentőssel is, akik néhány tucat társukkal együtt tiltakoztak a parlament előtt. Akkor is, ha úgy gondoljuk, igazuk van a mentősöknek, jogosan tüntetnek béremelésért, mert amit jelenleg kapnak, az lealacsonyító az általuk elvégzett életmentő munkáért.

Bízzunk benne, hogy a kihallgatással az ügy lezárul, nem lesz folytatása, az ügyész döntése legalábbis erre utal. Még szerencse, hogy a rendőrök Maguk a kihallgatásra bevitt mentők is elmondták, hogy a rendőrök rendesen bántak velük, csak a dolgukat tették.

Bízzunk abban is, hogy a rendőrök ezután ugyanilyen határozottsággal lépnek majd fel és teszik a dolgukat akkor is, ha a tiltakozást politikusok szervezik. Legyen az a politikus akár Robert Fico, aki alig egy hónapja, november 17-én rántotta össze híveit egy jó kis oltás- és maszkellenes dzsemborira.

A tiltakozók nagy részén, és természetesen Robert Ficón sem volt maszk, pedig elég nagy tömeg gyűlt össze, a kétméteres biztonsági távolság betartásáról pedig inkább ne is beszéljünk. Ugyanez vonatkozik Marian Kotlebára is, aki Ficóval egy napon buzdította híveit arra, hogy dobják el maszkjaikat, és a világ minden kincséért se oltassák be magukat.