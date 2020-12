A rendőrök ellenőrizni fogják, hogy az emberek betartják-e a kijárási korlátozást és a járványügyi intézkedéseket

Denisa Bárdyová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrök ellenőrizni fogják a maszkviselést, a karantén, illetve a kijárási korlátozás betartását. A járőrök véletlenszerűen ellenőrizni fogják az embereket a fő útvonalakon, a vasútállomásokon, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul – például vasútállomások peronjain, élelmiszerüzletekben, drogériákban, csomagátvevő helyeken, stb.

A rendőrség figyelmezteti az embereket, hogy szombaton életbe lép a kijárási korlátozás, a járványügyi intézkedések megszegéséért pedig 1695 euróig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

Bárdyová hozzátette, hogy a rendőrségi ellenőrzések során fontos megindokolni, hogy miért hagytuk el otthonunkat. Az ellenőrzések meggyorsítása érdekében azt tanácsolják, hogy az emberek vigyék magukkal a munkáltatói engedélyüket, vagy legyen náluk igazolás a munkáltatótól, bírósági végzés a gyerekgondozásról, illetve bizonylat a bevásárlásról. A szóvivő hozzátette, hogy ez nem kötelező, de megkönnyítheti az ellenőrzés menetét.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerdán felszólított mindenkit, hogy a kijárási tilalom alatt csak legfeljebb két háztartás tagjai találkozzanak egymással, egyfajta „buborékot” kialakítva. Az utazást nem fogják korlátozni, de az embereket arra kérik, fontolják meg, hogy elhagyják-e a lakhelyüket.

"Kivételek közé tartozik két háztatrás találkozása is – így egy "buborék" jöhet létre. Ők együtt is elutazhatnak pl. egy hétvégi nyaralóba is. Így csak két háztartás találkozhat, ezért egy párnak meg kell egyeznie melyikük szüleihez utaznak karácsonyozni"