Rendőrök lepték el a magyarlakta falut, miután holtan találták a 86 éves nyugdíjast

Egyelőre nem tudták kizárni az idegenkezűséget, különböző sebek voltak a testén.

Forrás: Joj TV

A 86 éves férfit szomszédja találta holtan a konyhájában január 4-én, szerdán a rimaszombati járásbeli Ajnácskőn. Azonnal riasztotta a rendőrséget, amely pedig lezárta a házat és megkezdte a nyomozást.

A Joj TV riportja szerint az elhunyt korára való tekintettel először mindenki arra gondolt, hogy természetes halált halt, a halottkém viszont több különös sebet talált a testén, melyek miatt elrendelték a boncolását, hogy kiderüljön, mi okozhatta pontosan a halálát.

A rendőrök halálokozás ügyében indítottak eljárást, noha ezt a későbbiekben, a nyomok biztosítása és a kihallgatások, illetve különböző műveletek elvégzése után átminősíthetik akár gyilkosságra. Emiatt a rendőrök el is lepték Ajnácskőt és környékét, nemcsak a házban és környékén biztosították a nyomokat, hanem a közeli erdőben is, emellett a tűzoltók segítségét is kérték, akik drónnal figyelték meg a környéket.

A helyiek a Joj TV szerint arról kezdtek beszélni, hogy konkrét személyeket keresnek. Hogy tanúkat vagy esetleg gyanúsítottakat, azt egyelőre nem tudni.

